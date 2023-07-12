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缺救生員 師大林口泳池急關

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

國立台灣師範大學林口校區的戶外泳池歷經半年修整，7月1日開放民眾使用，吸引不少居民報名暑期課程。不料開放不到2周，校方突然告知將關閉泳池，讓民眾不滿認為，罔顧已購買會員、課程者權益。師大體育室貼出公告指出，因救生員人數不足，暫時關閉，待聘到合格救生員後擇期開放。

有民眾在林口社團發文說，7月5日才到師大林口泳池游泳，下定決心每天報到，隔天卻被通知泳池將關閉「簡直晴天霹靂」，質疑整修花一大筆錢，才開放3、4天又要關，「買一疊游泳券怎麼辦？」也有民眾批評，孩子游泳課上一半說停就停，關閉至少要給緩衝時間。

師大體育室則貼出公告，因林口游泳池因救生員人數不足，即日起暫時關閉，待聘到合格救生員後擇期開放，開放時間會公告在官網。若民眾購買票券本，填妥退費申請表後繳回剩餘票券，依實際數量乘以每張50元金額退還，若為泳池會員則依實際繳納會員費用，扣除該身分別按比例退還。

泳池營運需有3名救生員（含1名正職、2名兼職），搭配輪班需求，最少需編制5名救生員（含1名正職、4名兼職）。市議員李宇翔說，前天已和師大體育室開協調會，體育室說7月1日營運時，原期待師大泳隊參與救生員資格檢定後，可補上現有救生員缺額，但泳隊除1人外，均未通過檢定，最終決議暫停泳池營運，待救生員編制補齊後再重新營運。

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