關懷高風險家庭 新北議員籲造冊

新北市政府12年前推行高風險家庭整合型安全網服務計畫，由跨局處、公私協力資源等方式，將能量深入各角落。近2年通報量分別為1萬5119件、1萬7550件，近期因長照衍生的人倫悲劇頻發生，議員黃淑君建議市府應造冊給里長，避免漏接，議員洪佳君說，案件凸顯社會安全網有漏洞，市府自詡科技城市，應透過大數據、跨單位勾稽作為預警系統。

社會局坦言，兒少可透過中輟、逃學等方向察覺異樣，成年人預警系統因個資法規限制，安全網無法獲取個人全面就醫資訊，難以判斷是否有異狀進而主動查察，這部分還需突破。

社會局社工科長劉文湘說，市府2011年推行「高風險家庭整合型安全網服務計畫」，翻轉由社政單打獨鬥主責高風險兒少的模式，以跨局處、公私協力資源多元介入，現已推行12年，橫跨11局處的專業服務，里長、志工、警察、消防、老師、社工、護理師、訪視員和就服站輔導員皆納入服務行列。

經統計，2020至2021年通報量達1萬5119件，社會局在2021年啟動全齡派案，提供弱勢、脆弱及風險家庭預防、補充性服務，避免發生憾事。2021至2022年通報量達1萬7550件，全齡服務共計關懷3萬6846人次，今年1至5月通報量達4435件，全齡服務共計關懷9470人次。

社會局指出，為掌握跨局處對個案服務資訊，透過大數據分析，繪製出高風險家庭熱點地圖，找出容易重複發生危機或惡化的風險指標，盼能防患於未然。

黃淑君表示，社會安全網方向是正確的，新北市近期出現許多孤獨死案例，里長抱怨拿不到獨居老人名單，市府應落實造冊給里長，避免資訊漏接。

洪佳君則說，新北市人數多、幅員遼闊，橫向行政單位連結更為重要，市府有高齡、失智長者資料，應透過科技、大數據等工具將預警系統做得更好。