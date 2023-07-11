台中大雨後彩虹橫跨可見玉山 攝影師拍下美景

台中市區今天傍晚降下大雨後，雨過天晴時，民眾抬頭便可見彩虹橫跨台中市區，不少民眾紛紛拍懾照片在網路分享，更有自由攝影師捕捉到玉山與彩虹一同出現的景象。

中央氣象局今天中午發布大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南部地區及各地山區等12縣市有局部大雨發生的機率。

台中市區下午陸續下大雨，雨勢在晚間趨緩，雨過天晴時，民眾抬頭便可見大彩虹橫跨台中市區，甚至彩虹外圍還能見到淡淡的霓，臉書也有不少民眾分享在台中市區捕捉到霓虹的景象。

自由攝影師翁清雅告訴中央社記者，今天晚間約6時20分在位於台中市南區的住處，發現窗外有彩虹，立即到13樓高的頂樓拍攝照片，因降雨過後能見度佳，甚至能見到遠處的玉山與彩虹一同出現，並將拍下的照片與親友分享。