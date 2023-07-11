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新北社會安全網已布建12年 成人受限法規難即時預警

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府12年前推行高風險家庭整合型安全網服務計畫，由跨局處、公私協力資源等方式服務。本報資料照片
新北市府12年前推行高風險家庭整合型安全網服務計畫，由跨局處、公私協力資源等方式服務。本報資料照片

新北市府12年前推行高風險家庭整合型安全網服務計畫，由跨局處、公私協力資源等方式服務，近兩年通報量約為1萬5119、1萬7550件。然而近期長照導致的人倫悲劇不斷發生，議員黃淑君說，市府應落實造冊給里長，不然還是會有人漏接。議員洪佳君說，案件凸顯社會安全網的漏洞，市府自詡科技城市，應透過大數據、跨單位勾稽作為預警系統。

社會局坦言，兒少尚可透過中輟、逃學及學校等食衣住行方向察覺異樣，但成年人預警系統因個資法規限制，安全網無法獲取個人全面就醫資訊，難以判斷是否有異狀，進而主動查察，這部分還需突破。

新北社會局社工科長劉文湘說，市府從2011年推行「高風險家庭整合型安全網服務計畫」，翻轉由社政單打獨鬥主責高風險兒少的服務模式，以跨局處、公私協力資源多元介入，市府現已推行12年且橫跨11個局處的專業服務，同時將里長、志工、警消、老師、社工、護理師、訪視員和就服站輔導員納入服務人員，將安全網建的更綿密。

經統計，2020年至2021年通報量達1萬5119件，社會局也在2021年啟動全齡派案，提供弱勢、脆弱及風險家庭預防、補充性服務，保護類似家庭避免發生更多憾事，2021年至2022年通報量達1萬7550件，全齡服務共計關懷3萬6846人次，今年1至5月通報量達4435件，全齡服務共計關懷9470人次。

社會局指出，為掌握跨局處對個案服務資訊，他們也透過大數據分析，繪製出高風險家庭的熱點地圖，找出容易重複發生危機或惡化的風險指標，縮短第一線社工進場時間並增加服務密度，及時降低家庭危機。

黃淑君表示，社會安全網的方向是正確的，但新北近期出現很多孤獨死的案例，里長會抱怨拿不到將獨居老人名單，認為市府應落實造冊給里長，不然還是會有人漏接。

洪佳君則說，新北市人數多、幅員遼闊，有案件發生就是凸顯社會的漏洞，可透過強化社會安全網，比如橫向行政單位的連結、勾稽等，或是高風險家庭示警，市府有高齡、失智長者資料，應透過科技、大數據把預警系統做的更好，放在人口多的區域才會事半功倍。

社工 議員

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