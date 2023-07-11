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紅樹林有線攜手聯合報辦公益寫作班 培養孩童寫作能力

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
紅樹林數位有線電視與聯合報攜手合作舉辦公益寫作班，協助孩童發展創造力和表達能力。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林數位有線電視與聯合報攜手合作舉辦公益寫作班，協助孩童發展創造力和表達能力。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓孩童能夠過一個充實的暑假，新北市淡水紅樹林數位有線電視與聯合報攜手合作，為當地小朋友舉辦了一場精彩的公益寫作班。這項公益活動旨在提供小朋友們課堂外的寫作練習機會，幫助他們發展創造力和表達能力。活動受到淡水國小的熱烈響應，為社區教育注入了一股新的活力。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，公益活動是紅樹林數位有線電視長期以來致力於社會責任的一部分。這次與聯合報合作，結合了媒體資源和有線電視平台，為小朋友們帶來了一次難得的學習機會。透過這個寫作班，孩子們得以嘗試不同的寫作題材和風格，激發他們的創造力和想像力。也感謝新北市議員鄭宇恩的媒合，而議員也帶了許多的文具用品，在開班當天送給每一位小朋友。

在公益寫作班中，小朋友們參與了一系列富有趣味性和啟發性的寫作活動。他們學習了如何組織和表達自己的想法，如何運用文字創造生動的故事情節。這些實踐和指導對小朋友的寫作能力和自信心的提升起到了積極的促進作用。

紅樹林數位有線電視李總經理表示，未來將繼續致力於公益活動的推廣和舉辦，為社區和社會做出更多貢獻。希望通過這樣的活動，激發孩子們的學習興趣，啟發他們的創造力，並促進社區教育的發展，挹注教學資源，針對弱勢的小朋友，不僅可以幫助學生吸收課堂外的知識，更可以補強學校不足的地方，學校能力有限，民間力量無窮，透過不同層面的力量，將教育的維度落實在每一位年輕學子身上。

紅樹林 淡水 公益活動

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