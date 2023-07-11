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汐止草濫溪又髒又臭 市議員要求加強宣導護溪

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區草濫溪最近有民眾反應溪頭又髒又臭，新北市議員張錦豪要求環保稽查人員能夠加強對週邊的工廠加強宣導，也避免污水排入。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區草濫溪最近有民眾反應溪頭又髒又臭，新北市議員張錦豪要求環保稽查人員能夠加強對週邊的工廠加強宣導，也避免污水排入。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區草濫溪最近有民眾反應溪裡頭又髒又臭，尤其夏天到了更嚴重，所以，在接獲陳情後，新北市議員張錦豪就召集了相關單位人員現場會勘，要求環保稽查人員能夠加強對週邊的工廠加強宣導，也避免污水排入，共同保護草濫溪的溪流生態環境。

新北市議員張錦豪表示，一直以來都在關心草濫溪的生態發展，希望地方的溪流能夠更生態化，不要再有污染，從上任後到現在已經第五年，看到草濫溪還是髒髒臭臭的，像是受污染的排水溝，所以，找了相關單位來，希望加強宣導，希望周邊的公司工廠，不管是登記、未登記的廠家，不要再有偷排廢水。

張錦豪指出，據了解大型的公司行號應該都有相關的設施，排出來的水都有經過處理，如果是一些比較傳統或小型的，可能沒有登記立案的，是不是需要加強做一些稽查，會勘的結論是請市府經發局在一個月內把有關草濫溪周遭的一些廠家，全面做宣導一起護溪，並且也宣導如果違反法令的話可能會被罰3萬到300萬，甚至嚴重的話會停工，希望讓廠家知道維護溪流生態的重要性，希望在地溪流能打造成一個親水生態的環境，營造為一個有野鳥棲息、生態豐富的草濫溪。

張錦豪 議員

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