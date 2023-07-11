公園地墊凹陷又長青苔 汐止城中兒童公園更新安全加分

汐止區建成路的城中里兒童公園，每天都有許多家長會帶著小朋友到公園玩，只是安全地墊長青苔還有凹陷不平，實在不安全，所以，新北市議員廖先翔也以建議款協助更新，現在公園都已經換上全新地墊，安全加分。

城中里長廖福賢說，里內建成路的兒童公園，以往的地墊高低不平而且又破破爛爛，後來請議員廖先翔協助幫忙改善，經過汐止區公所人來重新鋪，更新後的地墊真的很新很好。

新北市議員廖先翔表示，上個月有到現場會勘，里長有反應公園的地墊不平容易塌陷，小朋友在玩耍時危險，在發現問題後認為有立即改善的必要，在公所經費比較不足的情況下，也以建議款協助，讓公園地墊盡快修繕，在施工期間，廖里長也很用心都有到現場關心，確定地墊下面的水泥有沒有不平的地方，因為如果地基沒平，上面地墊再怎麼鋪也不會平，所以，也將底下的地基審視了一遍，現在工程已經完成，讓小朋友玩的更開心安全。