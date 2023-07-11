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淡水三對三籃球公益比賽登場 暑期揮汗瘋運動

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
立法委員洪孟楷結合淡水區體育會於淡水文中8籃球場舉辦三對三公益籃球比賽，大家揮汗瘋運動。 圖／紅樹林有線電視提供
立法委員洪孟楷結合淡水區體育會於淡水文中8籃球場舉辦三對三公益籃球比賽，大家揮汗瘋運動。 圖／紅樹林有線電視提供

立法委員洪孟楷結合淡水區體育會於淡水文中8籃球場舉辦三對三公益籃球比賽，參賽分為國中組、高中組、社會男子組及社會女子組，總共60支隊伍近240人參與，立委洪孟楷、新北市議員陳偉杰、新北市議員陳家琪，還有淡水警分局長更帶頭組隊一起參賽，大家揮汗瘋運動

立委洪孟楷表示，淡水文中8籃球場不僅是一座設備完繕的場地，更與NBA籃球品牌結合的威爾森籃球場，結合運動風格色彩繽紛的大型籃球場地，透過前年陳偉杰議員向世界運動品牌WILSON威爾森爭取合作，由WILSON無償授權與設計，結合品牌與淡水意象元素，讓文中八籃球場成為淡水區最受年輕人歡迎的酷炫籃球場。更適合來舉辦籃球比賽，讓大小朋友都能夠在這一座賽場上揮撒汗水盡情運動。

淡水警分局也帶領「打詐籃球隊」報名參賽，結合活動開場表演進行「反菸」、「反毒」、「識詐」及「交通安全」等青春專案宣導，期盼藉由青年學子從事健康休閒活動之餘，也能培養正確的法治觀念。

立委洪孟楷指出，籃球的文化也是大家都非常熟悉的文化，因此推廣運動同時也讓大家有一個假日強身健體的活動，這次有超過四百多人共襄盛舉，未來也會每年都來舉辦，讓在淡水威爾森籃球場舉辦的籃球比賽會為每年都期待的籃球盛事。

淡水 運動

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