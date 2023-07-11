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金山老健康金快活講座 延緩老化顧長輩聽力保健

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區衛生所辦理的老健康金快活講座，現場還邀請聽力巡迴車在現場為長輩做聽力篩檢，並提供聽力和長照諮詢。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區衛生所辦理的老健康金快活講座，現場還邀請聽力巡迴車在現場為長輩做聽力篩檢，並提供聽力和長照諮詢。 圖／紅樹林有線電視提供

由立心基金會、金山衛生所、法鼓山社大和中華民國社區重聽協會合作，為金山區在地長輩帶來豐富內容的巡迴講座，有長照講座、聽能講座、聽力保健操和健康操等，到金山區衛生所辦理的講座，現場還邀請聽力巡迴車在現場為長輩做聽力篩檢，並提供聽力和長照諮詢。

立心基金會督導楊惠淳指出，很多人都不太清楚長照資源，擔心使用長照服務會相當的昂貴，為了讓長照服務更佳的貼近民眾，立心基金會特別辦理一系列的巡迴講座，透過長照服務介紹與搭配治療師做運動的過程，讓民眾與長輩輕鬆的瞭解長照服務的內容。

中華民國社區重聽協會專案人員簡偉斯說，金山場的巡迴講座特別針對長者的聽力保健進行課程，教導長輩一些按摩耳朵穴道的手法，以及透過聽力巡迴車的一對一檢測，瞭解長輩的聽力狀況，透過持續的追蹤，讓長輩知道自己的聽力現況外，也可以延緩聽力的退化。

金山區衛生所護理長王雪如表示，不只是聽力的保健，長輩的健康知能，還有透過輕鬆的趣味活動，讓長輩運動到大小肌肉，並且與銀髮同伴們同樂增進彼此情誼，巡迴講座透過各單位的合作及資源結合，讓長照走入社區照顧在地每個長輩的身心更好、更健康。

長輩 長照 金山

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