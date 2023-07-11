科技業挺新北青農 強強聯手要創造共好

新北市有愈來愈多青農在土地上揮灑熱情，也實踐理念，生產出許多優質農產品，新北市農業局協助新北青農與科技業架橋，鎖定消費業可觀的消費力與送禮市場，希望用實質行動鼓勵青農，為好產品打開通路。

新北市副市長劉和然今天出席「新北青農力結合科技業 共好備忘錄發布會」，見證全國產業公會、科技業者、企業福委會代表與新北市青農聯誼會簽屬共好備忘錄，為新北市青農開創科技業通路，企業也能支持台灣在地農產品，符合綠色消費理念，達成對環境、生產者和消費者多贏目標。

台灣區電機電子工業同業公會、中華電信職工福利委員會等10家不同地區和類型的企業代表，預計將新北青農優質健康產品推廣給旗下會員及員工數達84萬人，作為員工團購、節慶送禮等優先採購目標，新北市青農也提供平均9折的企業團購優惠。預計今年8、9月前進科技園區辦理青農展售活動，讓企業可以實際與新北青農交流，了解農友生產歷程及理念。

福委股份有限公司董事長施世昌表示，福委公司為竹科園區內各公司提供職工福利整合服務，如台積電、聯電、聯發科等公司的特約商店及相關福利外包及永續服務，希望將新北青農所生產的產品推廣到竹科園區，支持台灣在地小農，符合企業ESG宗旨，也讓園區工程師及上班族吃到健康安全農產品，符合公司創造共享價值的精神。

新北青農聯誼會會長盧苡甄是八年級青農，她說，青農團結力量大，青農很努力，也感謝新北市農業局給許多力量，除專案協助農友解決包裝設計、場域改善及推廣食農教育外，也統整了新北青農產品資訊，將青農產品目錄上架至新北青農力網頁，讓新北青農的產品讓更多人看見。

劉和然在現場也逐一和青農互動，聽取青農的創業及奮鬥故事。蜂農陳冠樺曾是科技業工程師，靠良養蜂業需要人力，養蜂、巡蜂、採蜜等都需要人力處理，他導入智慧農業監控設備，將監控資料上傳雲端，提升養蜂效率，也解決農村人力荒困境。

另，三峽區周玉成從小跟著曾祖父及父親製茶，為第6代茶農，經營三峽茗茶祥興行，茶園面積約0.3公頃，在2019年開始參加「頂級美味大獎」，茶園以友善方式管理及施用有機肥料，在製茶過程掌握溫溼度及萎凋時間，累積豐富製茶經驗將蜜香紅茶獨特蜜香及茶湯琥珀橙紅充分展現，去年拿下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時獲得「世界茶葉大賽」金獎，為全國唯二獲金獎茶品，此外所產白茶也獲「世界茶葉大賽」銀獎及銅獎、碧螺春綠茶獲優質獎。