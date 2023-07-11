防再有天坑…北市建有管線圖資 檢視延壽計畫分四期檢視

台北市南京西路出現天坑，讓各界重視全台地下管線圖資建置、還有如何定期巡檢，防範再有天坑發生。台北市工務局副局長張郁慧表示，北市從2015年就建有道管中心整合地下管線圖資，並建置有3D圖資，但由於資訊是由管線單位提供，圖資來源必須是正確的。

張提到，的確過去曾發生，有管線單位提供的資料有深度落差，所以為讓地底下圖資更精準，北市府的精進作為，也要求管線單位施工後，要將管線埋設的深度必須拍照回傳。

張郁慧說，以南京西路這處天坑地點為例，其實第一時間，北市府圖資就顯示有七種管線在地底下，與水有關的有自來水、汙水管，當時北市府第一時間檢測沒有發現餘氯反應，就開始懷疑汙水管漏水。

為了避免台北市再有下一個天坑發生，張郁慧表示，目前北市府已訂定有精進計畫，從民國108年開始到119年，針對2723公里的汙水管線執行檢視及延壽計畫，將分四期定期檢視，針對管線的年紀、主次幹管重要性、有沒有較多油漬特性等分期檢視。

以汙水管為例，台北市最早建置的汙水管已經有40年以上，這次發生破裂的管線儘管只有20年，可能是因為地點鄰近淡水河，導致管線破裂。

至於檢視方式，會採用TV檢測車或聲納，檢視管線正不正常，如有沒有破縫、或破壞的狀況，如果有問題或疑慮，就會排優先順序修繕，立即危險的會立即修繕，若是比較輕微，就會編列預算來修繕。

台北市有不具名官員也表示，其實相較於其他縣市，台北市的地下管線圖資已經算是建置最早的，他也坦言，正因地下管線的圖資管理，是勞力密集、技術密集的工作，做了也是看不到的東西，所以其他縣市通常都是中央有給補助，才會去做，台北市政府則是在2015年建置道管中心。

這名官員也提到，地下管線圖資建置，北市府其實也會遇到許多瓶頸，例如早年建置的老舊管線，資料根本不可考導致建置不到，不過北市府會透過管線巡檢，若發現早期廢管、或無人管的管線，資料上沒有的不明管線，就會移除。