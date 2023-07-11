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北市防止天坑 預計18時出動透地雷達偵測空洞

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
南京西路天坑目前已由預拌混凝土暫時填充，據專家表示，除了加固結構避免擴大，也同步進行汙水管道重接工程。記者曾原信／攝影
南京西路天坑目前已由預拌混凝土暫時填充，據專家表示，除了加固結構避免擴大，也同步進行汙水管道重接工程。記者曾原信／攝影

北市南京西路、貴德街口2度發生路面沉陷意外，大面積天坑距離民宅不到3公尺，北市府連日搶修。新工處主秘周國平說，天坑已經用混凝土澆置並等待硬化，目前各管線單位正在鋪設管線，等到18時左右再鋪上底層瀝青，屆時會出動透地雷達檢查是否還有空洞，避免天坑再現。

周國平今天受訪時表示，這次天坑是因為衛工管線破損，加上在淡水河畔漲退潮影響地下水位，導致水流帶走土沙。未來為要求各個管線單位加強檢視管線狀況，目前衛工管是透過TV船在管內巡查，檢查有無破損。

周國平指出，各管線權管單位要自己負責維護管路，像是自來水公司就要自己去看供水有無異常，水利處也有自己的排水箱涵與排水管；民間單位也要自己去調查，萬一沒有注意破損狀況，可能就會發生路基掏空。

周國平說，現在天坑的南、北兩側正在配置電信管、瓦斯管與自來水管的永久管線，等到17時至18時左右，混凝土硬化完全，會再鋪上底層瀝青，填補混凝土的高低差，才會出動透遞雷達，利用電磁波偵測空洞、坑洞，以介質差異去判讀圖形。

至於何時通車？周國平說，會依照副市長李四川的指示，力拚13日上午開放通車。他也提到，新工處針對轄內道路都會例行巡察，8公尺以上道路每4天會檢查一次、7公尺以下則是每7天一次，在各個行政區內來回檢查，確保道路安全。

天坑 瀝青 北市

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