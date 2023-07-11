輔大魔鬼巷掰掰了！14日啟用替代道路並設498格機車位
位於新北輔仁大學後門有條巷弄因交通混亂而被學生戲稱「魔鬼巷」，新北地政局表示，隨新泰塭仔圳市地重畫，道路系統也重整，該巷弄將於14日早上8時封閉，同時啟用一旁新闢的替代道路，正式宣告終結魔鬼巷，巷弄內還比原來多了一倍以上的機車停車位，提供師生及輔大醫院就醫民眾免費停放機車。
新莊輔大校園旁的新北大道六段79巷57弄，是往來輔大前後門最快的捷徑，但過往因為違停、人車爭道、格柵板水溝蓋易打滑摔車等問題，被學生戲稱為魔鬼巷。
地政局表示，隨著塭仔圳重畫工程及施工需求，14日8時起封閉「魔鬼巷」，改由一旁5.5公尺寬的替代道路通行，將維持原來的用路規則，僅供機車專用雙向通行，路的一側設有人行道，另一側則畫設498個機車停車格，比原有的232個多出一倍以上，提供更充裕的停車空間，提供師生及輔大醫院就醫民眾免費停放機車。
地政局指出，魔鬼巷會來在重畫工程完工後，拓寬成為一條15米寬的道路，現階段緊鄰魔鬼巷的輔大校園西側出入口，也會在施工期間暫時封閉，施工單位將於路口設置告示牌提醒改道，並視情況派員在路口指揮交通，請民眾留意改道資訊。
地政局補充，塭仔圳工區內正進行多項開挖整地工程，不時有道路封閉、改道的狀況，相關交通資訊，請民眾多留意相關新聞及地政局臉書粉專消息等。
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