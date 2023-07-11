北市天坑下午出動透地雷達 專家：如有孔洞或疏鬆將改良地質

北市南京西路大天坑修補作業持續，北市府已灌漿待混凝土硬化，下午將在7米至10米處做地盤改良，加強路基強度。台北市土木技師公會理事長莊均緯指出，下午經透地雷達探測，如有孔洞或疏鬆，將會改良地質，從路面鑽孔以低壓灌漿來填滿孔洞與疏鬆之處，讓地層更為穩固，確保安全。

北市新工處副總工程司陳炳麟昨表示，昨凌晨1點多發現第二處疑似漏水點，新工處與衛工處進場搶災，範圍約30米長、14米寬、4米深，解決漏水問題後，灌漿作業從10時至17時，灌漿完要靜置24小時等混凝土硬化，今起布建衛工管、自來水管、瓦斯管等民生管線，並在7米至10米處做地盤改良，加強路基強度，估14日可通車。

如何強化穩固路面地基，才不會再發生被地下水或因破管帶走土沙情形？台北市土木技師公會理事長莊均緯表示，現場已將發生崩塌的汙水管破管段廢棄使用，並將下游人孔採以混凝土灌滿阻隔，讓此段汙水管不會再因汙水流動夾帶砂土流出，避免上方地層再次崩塌，確保地層穩定。

莊均緯說，目前崩塌的坑洞，已採用低強度混凝土灌漿填補，使原有崩塌區置換為承載強度更好的混凝土層。另為確認汙水管破管滲入砂土後，在深層有無孔洞或疏鬆區，預計今天下午進行透地雷達探測，再次確認深層有無坑洞或疏鬆區。

他指出，透地雷達檢測結果若沒有孔洞或疏鬆區，就代表整個地層崩塌已經填補完成，如有孔洞或疏鬆，將會進行地質改良，從路面鑽孔以低壓灌漿來填滿孔洞與疏鬆之處，讓地層更為穩固，確保安全。