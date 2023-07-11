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天坑施工大稻埕煙火再塞爆？北市警籲避開環河、市民等路段

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市觀傳局舉辦大稻埕夏日節，到8月20日前每周三都會施放煙火，上周三在大稻埕碼頭周遭擠滿逾5萬人次。圖／北市觀傳局提供
北市觀傳局舉辦大稻埕夏日節，到8月20日前每周三都會施放煙火，上周三在大稻埕碼頭周遭擠滿逾5萬人次。圖／北市觀傳局提供

第二場台北市大稻埕夏日節焰火秀明晚將登場，但因南京西路天坑工程持續進行，也避免重演上周三散場時「塞人」民怨，北市警察局保安科長于增祥表示，目前是宣導民眾從三號、五號水門進散場，但若人潮眾多，將加強導引至武昌街2號水門，酒泉街6號水門疏散。

至於外圍車流部分，台北市交通局科長林育生說，大稻埕放焰火活動，預估周邊路段包括環河南北路、市民大道高架及平面、民生西路、南京西路、台北橋、忠孝橋等，從晚間6點到9點就會交通壅塞，呼籲若是下班出城民眾，建議可以改到中興橋、華江橋等路段往新北方向。

林育生說，從上周三周邊人潮觀察，儘管大稻埕晚間8時30分才開始放焰火，但民生西路、環河南北路從晚間6點多就陸續湧入人潮，若是下班尖峰的通勤車流，建議可提前改道。

警察局科長于增祥也說，過去新北到台北上班民眾，下班會走環東大道、市民高架平面、環河南北路等路段返回淡水、新莊、板橋等，呼籲明天焰火施放前後，請避開忠孝橋、市民大道、環河北路等路段，警察局也會視狀況，派遣警力現場監控車潮，必要時，會在匝道口彈性交管。

警察 大稻埕 煙火秀 天坑

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