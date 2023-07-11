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北市「天坑」第三天！住戶盼快通路 商家業績掉一半

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市天坑發生第三天，周邊住戶水電瓦斯已恢復正常，民眾希望能盡快通車，附近商家也坦言，生意有受到影響。記者洪子凱／攝影
台北市天坑發生第三天，周邊住戶水電瓦斯已恢復正常，民眾希望能盡快通車，附近商家也坦言，生意有受到影響。記者洪子凱／攝影

北市南京西路9日凌晨出現天坑，當天深夜坑洞持續擴大，目前市府持續補強中，昨晚8點已恢復水電、瓦斯供應，日常生活暫時沒問題，民眾也希望盡快通車，不然車子在地下室開不出來，通勤不便，附近商家也說，受到「天坑」影響，這幾天生意差很多，更有商家業績至少掉一半。

北市南京西路馬路中央出現大天坑，發生至今已經三天，目前市府正積極搶修當中，在地永樂里長林宗穎表示，昨天早上有一度斷水、斷瓦斯，將近傍晚已陸續恢復，居民也逐漸復正常生活，現在最大期望就是修補完成，趕快通車，不少居民反映，車子停在地下室沒辦法開出來，通勤上帶來不便。

周邊商家也因「天坑」影響，生意也差很多，附近一家網美咖啡店表示，昨天有訂位客人全部都沒來，這兩天業績與平常相比少掉一半；封路轉角早餐店業者周先生也說，這邊很多駕駛都會停路邊下車買外帶，因為天坑，加上路旁有管制，這幾天大家都不敢停下來買早餐，生意掉很多。

議員陳怡君表示，路面水泥目前已灌好了，待水泥乾掉後，約下午4、5點透地雷達會進場重新掃描，是否有掏空情形，確定沒問題，會進行瀝青鋪面，將馬路鋪設完成，針對住戶生活問題，昨天也已架設臨時水、電、瓦斯管線，大約昨天晚上8點完成供水、供電、供瓦斯，後續若建物有受損，也會協助民眾來求償。

至於外界擔憂「天坑」事發地離大稻埕煙火節很近，會不會對活動產生影響，陳怡君也說，很多外地旅客都已經特地到台北甚至訂好飯店，基本上活動仍會舉辦，離天坑最近4號水門本身就不開放汽車通行，僅供民眾疏散，她今早也和副市長李四川開會，要求增加義消、工作人員，讓疏散動線更加流暢。

天坑 大稻埕 北市

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