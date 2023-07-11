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天坑施工遇大稻埕煙火 北市曝續辦原因並加派警力交維

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市觀光傳播局長陳淑慧表示，南京西路天坑工程周邊，警察局會布設改道牌，並加派員警在四周禁止民眾通行。記者林麗玉／攝影
北市觀光傳播局長陳淑慧表示，南京西路天坑工程周邊，警察局會布設改道牌，並加派員警在四周禁止民眾通行。記者林麗玉／攝影

台北市南京西路天坑持續工程補強，不過明天大稻埕夏日節放煙火續辦，預估將湧5萬人潮，因應周邊天坑工地施工、及平日下班尖峰車潮交織，北市府也嚴正以待。除警察局加派現場員警布設394人維持交通，及有60名備用警力，並會規畫「快打交通警力」，例如內湖回堵就會請內湖分局到場加強疏導。

北市觀光傳播局長陳淑慧坦言，的確南京西路發生天坑事件後，市府昨天有討論要不要續辦煙火秀，但最後決定如期舉辦，是考量天坑地點非行人通行主要道路；加上工程已確定施工工項，且有觀光客已入住可能牽動退房潮，北市府最後決定如期舉辦。

陳淑慧表示，因應南京西路天坑工程明天持續鋪設瀝青混凝土、還有布設管線，警察局會布設改道牌，加派員警在四周禁止民眾通行。

至於周邊道路避免重演上周三下班尖峰塞車，北市府將加強交通宣導改道，也會比照台灣燈會模式，現場由警力針對壅塞地點即刻疏散人潮。

陳淑慧說，以上周三為例，原本活動預估僅兩萬人潮左右，不過實際來了五萬多，超乎預期，坦言因內部宣導與引流不夠，本周又遇到天坑工地事件，北市府會保持關注。

天坑 大稻埕 煙火秀

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