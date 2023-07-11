籲市府盡速調查改善 顏若芳：別讓台北成「天坑之都」

北市天坑從小洞變大洞，附近居民相當擔心。北市議員顏若芳認為，大稻埕夏日節煙火因為鄰近天坑，在還沒有百分之百確定修補完工之前，北市觀傳局應該暫停施放，以維護市民安全，也請市府盡速改善，不要讓台北成為「天坑之都」。

顏若芳在Facebook發文表示，上周六深夜，大同區南京西路、貴德街口路面崩塌，盡管相關單位緊急施工搶修，但在昨天凌晨竟又再度崩塌，天坑面積甚至更大，讓在地居民人心惶惶。致電給副市長李四川以及永樂里長林宗穎掌握進度，此次天坑研判是汙水下水道管線破裂漏水，加上淡水河潮汐變化影響而造成掏空地基。

顏若芳提到，玉泉里長鄭錦泰反映，民眾對於市府所公布的資訊感到不安，到底天生發生的原因是什麼？市府應該盡速提供調查報告；鄭也質疑，現在天坑的問題難道只有這個區塊會發生嗎？還是其他地方也會有類似問題？市府應該全面清查。

顏若芳指出，由於天坑地點鄰近大稻埕夏日節煙火施放處，市府應暫停施放煙火活動，以保障民眾安全。路面崩塌的真相還沒有完全掌握，在還沒有百分之百確定修補完工之前，大稻埕夏日節的煙火應該立刻停止施放。