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台北天坑始因汙水管破損 專家直指「這是重要警訊」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
台北市南京西路、貴德街口天坑前晚才剛補完，恢復通車，深夜就二度塌陷，範圍更大更廣，工程人員緊急灌漿並強化地質，防止繼續下陷。記者許正宏／攝影
台北市南京西路、貴德街口天坑前晚才剛補完，恢復通車，深夜就二度塌陷，範圍更大更廣，工程人員緊急灌漿並強化地質，防止繼續下陷。記者許正宏／攝影

北市南京西路8日出現小天坑，雖已派工填補，但前天深夜因汙水管破損擴大坍方範圍。專家透露「這是一個重要警訊」，因為汙水管埋的深、廣，是近年才施作的系統建設，這次坍塌找了兩天才找到，背後代表未能掌握地下的汙水管線系統，建議立即建立管線資料與監測系統，「萬一有漏，才能盡早防範。」

近期台北、新竹陸續發生天坑事件，引發外界關注，台灣省結構工程技師公會理事長王炤烈解釋，之前的天坑發生與這次的成因不一，之前要是工地的地下室開挖，初判是地下連續壁、鋼板樁等擋土不足，水、沙往地下室才造成坑洞，這是施工品質的問題。

然而，地下管線很複雜，自來水和汙水系統不同，自來水管線因要送水，壓力大，且不會埋太深，只要自來水管破裂，通常就會有水流噴出，這種情況全台多次發生。汙水管線負責家庭排水，為避免異味，通常會埋比較深，且管線大範圍廣，汙水管線不像自來水早期施作，近年採取「潛盾工法」，接合會做得比較好。

因此，這次台北發生汙水管線破損，王炤烈語重心長的說「這是一個重要的警訊。」他解釋，地下室開挖的天坑「很突然」，也不會到處挖，但過往很相信汙水系統，如今卻有破損狀況，近年各縣市力拼汙水管接管率，呼籲外界要更注意。

「應該要建立管線資料，出問題才能即早防範！」王炤烈不諱言，台北市副市長李四川熟悉工務且很積極，也曾擔任北市工務局衛生下水道工程處處長，且這次發生的地區離此衛生下水道工程處不遠，照道理「資料應該能很快地找到」，然而連李四川都需要2天才能找到，背後代表台北市府對汙水管系統無法充足掌握，他建議公部門要盡快建立管線資料，「出了問題，不能找了兩天才找到。」

王炤烈直言，捷運地下化施工，採用潛盾工法來施作，整個軌道系統都有監測系統，他建議建立汙水管線監測系統，萬一有漏水，能即時維修才能防範，否則汙水管線若在漏，無法看到地下管線，隨著漏水逐步塌陷，恐怕就會產生這麼大的天坑。

天坑 北市

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