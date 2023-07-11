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瞄準求職、轉職者需求 汐止遠雄廣場推出套裝優惠專案

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場推出套裝專屬優惠活動，讓求職、轉職人士用實惠價格選購適合服裝，展現專業、自信形象。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場推出套裝專屬優惠活動，讓求職、轉職人士用實惠價格選購適合服裝，展現專業、自信形象。圖／遠雄廣場提供

社會新鮮人陸續從校園轉進職場，新北市汐止遠雄廣場推出套裝專屬優惠活動，廣邀有意求職、轉職人士，用實惠價格選購適合面試穿著的服裝，展現專業、自信形象。歡慶新櫃開幕，即日起到7月13日著正式套裝入店消費，還可享有精選餐廳特別優惠。

遠雄表示，在關鍵的求職過程，外表形象扮演極重要的角色。無論是即將步入職場的新鮮人，還是尋求轉職機會的專業人士，以高品質西裝展現專業、自信的形象有其必要。遠雄廣場迎接新櫃位開幕，推出套裝專屬優惠活動，讓有心人士以最佳狀態迎接職場挑戰。

強調優雅、時尚設計風格的「Pierre Cardin」，遠雄門市即日起到8月18日，品牌服飾、皮件全面6折起，滿額加贈品牌皮革鑰匙圈，有多款適合商務和休閒場合的服飾供選擇。新櫃「E001」西裝主打年輕人商務兼具都會休閒時尚新選擇，即日起到7月31日西裝全面7折起，消費滿6000元立即抵扣600元，消費滿額可獲贈品牌環保袋。

遠雄說，歡慶新櫃開幕，即日起到7月13日穿著正式套裝入店消費，即可享受餐廳優惠，包括「‎Oh my!原燒」消費套餐送松阪豬1份，「紅豆鍋物」選購套餐享95折優惠，「洋城義大利餐廳」免費招待輕食1份，「Solema健康新飲食」贈送1杯精選飲品或1碗無油青花椒湯，「Mister Donut」6入200元（限39元甜甜圈），「一之鄉」蜂蜜蛋糕冰淇淋2入9折。更多消費訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場表示，即日起到7月13日穿著正式套裝入店消費，可享精選餐廳特別優惠。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場表示，即日起到7月13日穿著正式套裝入店消費，可享精選餐廳特別優惠。圖／遠雄廣場提供

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