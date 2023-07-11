天坑邊老屋多 住戶心驚膽戰

「前一天才施工，地層竟還不斷下陷」。北市南京西路馬路中央出現大天坑，住在附近半世紀的陳先生，昨天一早就到現場察看，直呼「道路坑洞難免，但從沒看過這麼嚴重的」。他擔心如果沒有弄好，住家地基會不安全。

家住附近的張小姐也憂心，大稻埕周邊有很多四、五十年屋齡的老房子，從住家遠眺，坑洞似乎沒有這麼大，但一覺醒來，塌陷範圍擴大，淘空狀況變嚴重，希望市府要做好結構補強。

台北市政府在地層塌陷第一時間關注周邊住宅安全，已請技師公會進行建物安全監測，目前裝置六個人工監測、四個自動監測設施；市長蔣萬安也允諾會持續監測建物安全，保障周邊住戶生命財產安全。

台北市新工處副總工程司陳炳麟表示，初步研判路面塌陷原因是管線破洞及河道潮汐漲退造成地下水位升降讓管線承受壓力，市府在深度七至十公尺處做地盤改良，加強路基強度。他說，北市路基維護良好，新工處每四天針對一處行政區做全路段巡察，「其他地方不會有類似情形」。

另外，天坑附近正好有新建案，外界擔心會不會影響房價？房仲郭宇庭認為，可能會讓近期要在附近購屋者產生疑慮，但天坑修補近期就會完成，對房價不會有太大影響。