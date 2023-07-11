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不影響天坑施工 大稻埕煙火秀照常施放

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市政府舉辦「大稻埕夏日節」，每周三施放不同主題煙火，因南京西路天坑就在大稻埕碼頭旁，外界關心活動是否影響道路搶修工程。台北市副市長李四川昨天說，出現天坑路段原本就是交通管制範圍，活動人潮不至於影響施工，因此大稻埕夏日節活動照常舉辦。

北市觀傳局長陳淑慧說，民眾可從台北地下街到北門，行經市民大道前往三號水門進出，也可搭捷運到大橋頭站，途中不會經過天坑所在的南京西路，散場會做人流引導。

民進黨台北市議員陳怡君也不建議取消。她說，許多外縣市民眾已訂好車票、飯店要看周三煙火，重點是人車交通管制要做好。國民黨台北市議員柳采葳表示，南京西路天坑比較外圍，並非在主幹道上，贊成活動照常舉辦，但要提醒市府做好人數控管及交通管制。

北市 天坑 大稻埕

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