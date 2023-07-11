防天坑 工程專家：應建立管線資料

台灣省結構工程技師公會理事長王炤烈表示，北市天坑初判是汙水系統破損所造成，「連熟悉工務的李四川都要花兩天才找到問題」，這是重要警訊；近年各縣市力拚汙水管接管率，管理值得正視。

王炤烈指出，深埋地底的管線很複雜，自來水和汙水系統不同；自來水管線因要送水，壓力大，且不會埋太深，自來水管破裂通常會有水噴出，這種情況全台多次發生；汙水管線負責家庭排水，為避免異味，通常會埋比較深，由於管線大、範圍廣，近年多採取「潛盾工法」施作，接合度比早期施作的自來水管線好。

天坑塌陷，台北市府找出原因，是因埋在更深層的汙水管破洞，破損的汙水管將灌漿封死作廢，另接汙水管線分流。記者許正宏／攝影

過往大家相對比較相信的汙水系統，如今卻出現破損狀況，是一大警訊，尤其，北市副市長李四川熟悉工務，曾任北市工務局衛生下水道工程處處長，若連李四川的經驗都需要兩天才能找到汙水管線破損是造成天坑的原因，背後代表市府對汙水管系統無法充分掌握，「公部門要盡快建立管線資料，出了問題不能找兩天才找到」。

王炤烈直言，捷運地下化施工，採用潛盾工法施作，整個軌道系統都有監測系統，他建議建立汙水管線監測系統，一旦漏水就能即時維修，否則汙水管線若在漏，無法看到地下管線，隨著漏水逐步塌陷，恐怕會產生大天坑。

台灣省土木技師公會理事長洪啟德也指出，土木技師公會近一、二十年積極推動「土木工程法」，但闖關多年都被打回票，因為中央認為與現行公路法、水利法等重疊，有疊床架屋疑慮。他認為，目前建築物有建管處管，土木工程部分包括地下箱涵、下水道、汙水管、電力等管線卻各管各的，缺乏完整圖資，若主管單位抱持消極態度，災害發生時就用「圖資不見、無圖可查」搪塞，恐難以追究責任。

成大土木系教授倪勝火也提醒，台灣許多地下管線已老舊，尤其自來水管線，很多都已四、五十年，容易鏽蝕、造成漏水，水流會淘空地層砂石，到達一定程度、重力下壓就出現天坑，建議長期監測漏水情況，嚴重地區由透地雷達進一步了解地面下狀態，有效縮小監測面積，節省費用。