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補教業招生違個資法 北市罰逾百萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

不少學生、家長接過補習班招生電話，不免納悶為何個資流到補教業者手中，台北市教育局表示，補教業者若未能說明個資取得來源，也無法舉證取得個資過程已經獲得當事人同意，就是違反個資法，今年依法裁罰補習班12件，去年裁罰9件，2年累計罰鍰總額超過100萬元。

目前遭罰對象大多都是國高中連鎖大型補習班，目前單次罰鍰以5萬元為主，希望讓補習班有所警惕，依據教育局資料顯示，違反個資法遭開罰補習班包含建儒、文成、陳立等。

教育局也提醒，市民接獲補習班打來的招生電話，可記錄通話日期、時間、班名、地址及通話內容等資訊，必要時得錄音，並與補習班約定試聽時間、聯絡方式、試聽地點等，將資料提供教育局，教育局將依個資法規定，向補教業者查詢個資來源，必要時會派員前往補習班稽查。

教育局強調，取得學生個資要經當事人同意，當事人表達拒絕時，業者應立即停止行銷，若發現補習班持有來源不明個資，用以行銷招攬將從重裁處，可處以停止招生處分。

補習 個資 教育局

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