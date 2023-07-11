柯文哲怨借北流遭拒 文化局：柯立的規定

民眾黨主席柯文哲自爆，募款演唱會原先想辦在北流，申請遭拒，還嘆「世態炎涼」，被解讀是在酸台北市長蔣萬安刻意阻擋。蔣回應，北流租借有相關規定，不能涉及政治活動，規定是柯文哲擔任市長時設立，文化局長蔡詩萍昨受訪還原事件始末，嘆北流淪為政治操作箭靶讓人遺憾。

柯文哲7月29日將舉行演唱會「KP SHOW」，活動分為實體、線上參與，柯文哲前天說，台北流行音樂中心是東區門戶計畫政績，原本想要在北流舉行演唱會，結果「我當市長卸任不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」，此番說法引來風波。

蔡詩萍說明，今年3月24日柯競選辦公室發言人陳智函與北流中心公關室聯繫，想借北流中心場地，依SOP作業告知場地規定，同日，柯團隊即委託行銷公司提供場地租借申請書，內容提及會有政治活動，北流回覆依照規定不行。

3月28日柯文哲再委託行銷公司提供第二個版本申請，租借時間為5月26、27日，企畫內容刪除較敏感文字，北流公關室向柯辦聯繫，對方回覆若真有困難會找其他場地。

蔡詩萍強調，文化局秉持一貫行政中立原則辦事，不會考量柯是不是前市長或有黨主席身分，依照管理規則，不能租借給有政治活動疑慮活動，這是基本原則，依2020年12月訂下的「台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章」為依據，當時市長正是柯文哲，「不曉得為何柯變成黨主席後忘記了」。

民進黨市議員簡舒培質疑柯文哲是自導自演，把自己形塑成「政治受虐兒」形象，要求柯文哲向北流及基層同仁道歉。

國民黨市議員游淑慧說，北流依規定不能進行政治活動，規定辦法是柯任內定案，「柯總統參選人應該支持柯市長。」社民黨市議員苗博雅表示，規則是柯市府時代訂的，「請柯文哲總統參選人別扭曲柯文哲市長的SOP。」

對於藍綠議員齊轟，柯辦發言人陳智菡表示，柯文哲對北流有很深感情，柯認為連演唱會內容都還沒審核，只因為是政治人物就被貼標籤，內心相當難過，當下才會反應激烈。