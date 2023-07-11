落實淨零碳 新北導入BIM計算建物碳排 拚2026全面揭露

近年天氣愈來愈熱，透過減碳舒緩氣候變遷成全球議題，新北力推淨零碳，提出結合建築資訊模型的碳排量評估技術BIM，能預先計算建物全生命周期產生的「蘊含碳排」，讓建築過程符合碳排標準，預計2026年達到全面揭露建築碳排發展目標。

新北市政府昨舉行「新北淨零 市在BIM行」研討會，現場有台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德及蔡耀賢等，近300名產官學界人士出席與會。新北市副市長朱惕之主持揭幕，並代表市長侯友宜宣示，新北市2026年全面揭露建築碳排發展目標，率先提出結合建築資訊模型的碳排量評估技術。

朱惕之指出，建築物碳排放量約占整體38%，其中28%為建物啟用營運時產生的「使用碳排」，另有10%是從建材原料開採、製造、運輸、規畫設計、施工到廢棄拆除，在全生命周期產生「蘊含碳排」。

工務局為落實淨零碳建築，推動建築物全生命周期碳排管理，透過市府建置的建築資訊模型BIM（Building information modeling），連結內政部建築研究所的建築構建碳足跡資料庫，即可自動計算建築物的總蘊含碳排量，協助建築師在設計開始就能同步檢核設計方案的碳排量，同時可配合內政部建研所將推動的低碳建築評估與認證制度（LEBR），達到營建減碳。

工務局長祝惠美說明，針對導入BIM預先評估建築物碳排量技術創新，市府今年將完成BIM蘊含碳排評估樣版的建立，2024年納入公共工程契約規範，是國內地方政府首例。2025年鼓勵民間私人建案採用BIM樣版檔評估蘊含碳排，預期2026年建立建築物公開資料庫，全面揭露碳排，並逐年滾動檢討推動方式與期程。

內政部建築研究所所長王榮進提到，國家為推動淨零碳，建立「規畫設計階段低蘊含碳」、「建築能效標章制度」2項制度，由公部門做起並帶動民間跟進。去年元旦起試辦建築能效標示制度，今年7月1日起，公有辦公、服務類建築率先實施；申請綠建築標章時，需一併申請建築能效評估，能效等級至少達2級以上。