熱浪來襲 新北啟動避暑 籲場館勿驅趕街友

熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友，新北市社會局表示，提醒場館在熱浪期間發揮同理心暫勿驅趕街友，街友也要自律，必須維持周遭環境整潔。

中午時刻，有街友在板橋車站地下通道嗑便當，一名年約70歲街友說，車站有空調至少不會太悶熱，否則在戶外太難熬，「希望給我們一點點空間，不要趕我們」。晚間10點左右，車站樓梯街、角落等處，街友愈聚愈多，甚至有坐輪椅代步的街友，就躺在輪椅旁呼呼大睡，讓人看了不忍。

新北市目前安置在機構街友有400餘人，以街頭為家的街友約百餘人，街友棲身熱區包含公園、車站、廟口、圖書館等，體育場停車區也是街友挨過寒冬小天地。

新北市社會局副局長許秀能表示，衛福部7月5日有來函，通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友及獨居長輩等弱勢族群。

另，新北境內有不少橋梁，少數街友習慣到橋墩下居住，正值汛期，新北水利局、工務局會定期巡視。