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補習班招生應嚴守個資法 北市2年已開罰逾百萬

中央社／ 台北10日電

北市教育局表示，適逢補習班招生旺季，民眾常反映為何業者會有自己的個資。教育局說， 補教業者應嚴守個人資料保護法相關規定，這2年開罰金額已超過新台幣100萬元。

北市教育局以新聞稿表示，每年皆會針對校內人員宣導個人資料處理注意事項，定期稽核校內個人資料處理相關作業外，也告誡北市補教業者，採取多元方式的招生行為皆不得違反個人資料保護法規定，經查核發現違法情事將嚴懲不貸。

教育局說，如果民眾接獲補習班撥打電話招生，可記錄通話日期與時間、班名、地址及通話內容，必要時得可錄音，並與補習班約定試聽時間、聯絡方式、試聽地點等，並將上述資料提供教育局，教育局將依個資法第20條規定，協助向補教業者查詢其遭蒐集個資，必要時將依相關事證派員前往補習班稽查。

教育局說，如果業者未能說明個資取得來源，也無法舉證取得個資過程已獲當事人同意，就算違反個資法將依同法第47條規定裁處罰鍰。

教育局說，民國112年至今教育局依個資法裁罰補習班之案件共計12件，111年裁罰案件計有9件，2年度的罰鍰總額已逾100萬元。

教育局 個資 補習

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