北市南京西路天坑 李四川：若無掏空最快13日晚通車

台北市副市長李四川今傍晚至南京西路因污水管破損導致的天坑視察。他表示明天將以透地雷達探測，若地面無掏空情形或不嚴重，最快週四晚間可搶通；反之就要再延遲1、2天。

台北市政府8日晚間11時49分獲報，指大同區南京西路315號前道路出現長約1.5公尺、寬約1公尺、深度約1公尺坑洞，隨即派員開挖，初步檢視無管線破裂狀況先行回填，不料工務局今天凌晨緊急通知，西寧北路至環河北路再發現新漏水點，搶修封閉中。

李四川晚間再至現場視察工程進度，表示等混凝土灌完、靜置24小時之後，明天會用透地雷達檢測，如果沒有掏空情形或不嚴重，希望最快週四晚間可通車；若檢測出來依然有掏空狀況、地質不穩定，就需要再進行地質改良，通車時間會再延遲1到2天。