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北市南京西路天坑 李四川：若無掏空最快13日晚通車

中央社／ 台北10日電

北市副市長李四川今傍晚至南京西路因污水管破損導致的天坑視察。他表示明天將以透地雷達探測，若地面無掏空情形或不嚴重，最快週四晚間可搶通；反之就要再延遲1、2天。

台北市政府8日晚間11時49分獲報，指大同區南京西路315號前道路出現長約1.5公尺、寬約1公尺、深度約1公尺坑洞，隨即派員開挖，初步檢視無管線破裂狀況先行回填，不料工務局今天凌晨緊急通知，西寧北路至環河北路再發現新漏水點，搶修封閉中。

李四川晚間再至現場視察工程進度，表示等混凝土灌完、靜置24小時之後，明天會用透地雷達檢測，如果沒有掏空情形或不嚴重，希望最快週四晚間可通車；若檢測出來依然有掏空狀況、地質不穩定，就需要再進行地質改良，通車時間會再延遲1到2天。

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