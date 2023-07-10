快訊

又傳銀行職員勾結詐騙集團 聯邦銀行遭搜索帶走7人

與印度Vedanta合作破局 鴻海晚間回應了

前球員昔離隊今爆性侵未遂 富邦悍將遭疑壓新聞這麼說

北市衛生局與638家社區藥局合作 主動關懷民眾心理狀況

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市衛生局宣布今年7月起與台北市藥師公會合作，社區藥師慰問前來領藥、購藥民眾，如有需求主動轉介社區心理衛生中心或自殺防治中心資源。本報資料照片
台北市衛生局宣布今年7月起與台北市藥師公會合作，社區藥師慰問前來領藥、購藥民眾，如有需求主動轉介社區心理衛生中心或自殺防治中心資源。本報資料照片

台北市衛生局宣布今年7月起與台北市藥師公會合作，結合638間社區藥局及1260位社區藥師藥師，主動關心、慰問前來領藥、購藥民眾，如有需求，主動轉介社區心理衛生中心或自殺防治中心資源，衛生局表示，希望透過藥師關懷，及早發現情緒有問題民眾。目前規畫，7月前各行政區至少一名種子藥師，完成教育訓練，來協助社區藥師關懷宣導。

北市藥師公會理事長張文靜提到，過去藥師僅協助藥品販售、藥物諮詢，近年受到疫情、人口高齡化影響，社區藥師也承擔公衛重大任務，如發現憂鬱傾向或失智症前兆者，即時提供憂鬱或失智篩檢評估並主動轉介醫療資源；或協助長期領用安眠藥者，轉介社區心理衛生中心諮商服務等。

衛生局指出，2010年起與藥師公會合作辦理自殺防治守門人訓練外，衛生局及藥師公會於7月起結合社區藥師於社區藥局張貼「1925安心專線」海報宣導，同時藥師提供民眾服務時，會主動關心與慰問，如發覺具有身心困擾徵兆或有異常領藥、囤藥行為，提供心理資源關懷小卡或轉介社區心理衛生中心、自殺防治中心等，由專業人員提供支持與協助。

張文靜表示，目前各區都有一名督導，希望在7月底能完成教育訓練，讓北市12個行政區，當其他藥師有疑問，可以直接找到區督導詢問，區督導有問題也能直接向市府報告，衛生局呼籲，市民如果有身心困擾，可以就診身心科或向就近的社區藥局尋求醫療諮詢與協助外，也可至心理諮商門診尋求專業協助。

衛生局 北市 藥局

延伸閱讀

北市南京西路天坑修補 自來水今搶通、大稻埕煙火照放

北市南京西路天坑估先灌漿及鋪管線 通車暫未知

影／北市南京西路天坑擴大近民宅 技師安全鑑定出爐要拚本周通車

北市頂辦聚落悄然北移！ 大直「新城市中軸」，安藤忠雄入駐將再掀熱潮

相關新聞

北市南京西路天坑修補 自來水今搶通、大稻埕煙火照放

台北市大同區南京西路大天坑，昨天再度出現新的沉陷點，從原本2米長寬、1米深，擴大至30米長、14米寬、4米深。衛工處表示...

水快來了！天坑108戶停水 北水處架臨時管晚8時恢復供水

台北市南京西路、貴德街口8日深夜馬路出現天坑，市府原以為回填就可開放通行，但今天清晨發現，深層損壞汙水管線不斷洩漏，造成...

北市衛生局與638家社區藥局合作 主動關懷民眾心理狀況

台北市衛生局宣布今年7月起與台北市藥師公會合作，結合638間社區藥局及1260位社區藥師藥師，主動關心、慰問前來領藥、購...

淡水台二線尖峰時刻紅燈近4分鐘 學者：長周期不易塞車

全台炎夏酷暑停等紅燈，是機車騎士來說度秒如年，而新北市有5處號誌周期在尖峰時段長達270秒，皆集中在淡水區台二線周邊路段...

蔣、侯同台開世壯運籌備會 侯友宜：希望創造逾百億經濟收益

「2025世界壯年運動會」將在雙北舉辦，組織委員會今天召開第五次會議，由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同主持，蔣表示，...

影／北市南京西路天坑擴大近民宅 技師安全鑑定出爐要拚本周通車

台北市大同區南京西路大天坑，昨天再度出現新的沉陷點，塌陷持續擴大，從原本2米寬、1米深，擴大至長20米，寬15米、深2....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦