北市衛生局與638家社區藥局合作 主動關懷民眾心理狀況

台北市衛生局宣布今年7月起與台北市藥師公會合作，結合638間社區藥局及1260位社區藥師藥師，主動關心、慰問前來領藥、購藥民眾，如有需求，主動轉介社區心理衛生中心或自殺防治中心資源，衛生局表示，希望透過藥師關懷，及早發現情緒有問題民眾。目前規畫，7月前各行政區至少一名種子藥師，完成教育訓練，來協助社區藥師關懷宣導。

北市藥師公會理事長張文靜提到，過去藥師僅協助藥品販售、藥物諮詢，近年受到疫情、人口高齡化影響，社區藥師也承擔公衛重大任務，如發現憂鬱傾向或失智症前兆者，即時提供憂鬱或失智篩檢評估並主動轉介醫療資源；或協助長期領用安眠藥者，轉介社區心理衛生中心諮商服務等。

衛生局指出，2010年起與藥師公會合作辦理自殺防治守門人訓練外，衛生局及藥師公會於7月起結合社區藥師於社區藥局張貼「1925安心專線」海報宣導，同時藥師提供民眾服務時，會主動關心與慰問，如發覺具有身心困擾徵兆或有異常領藥、囤藥行為，提供心理資源關懷小卡或轉介社區心理衛生中心、自殺防治中心等，由專業人員提供支持與協助。

張文靜表示，目前各區都有一名督導，希望在7月底能完成教育訓練，讓北市12個行政區，當其他藥師有疑問，可以直接找到區督導詢問，區督導有問題也能直接向市府報告，衛生局呼籲，市民如果有身心困擾，可以就診身心科或向就近的社區藥局尋求醫療諮詢與協助外，也可至心理諮商門診尋求專業協助。