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新北天際影展「HIGH玩濾鏡」抽獎活動上線

中央社／ 新北10日電

新北市政府新聞局今天表示，新北天際影展第2波「HIGH玩濾鏡」抽獎活動上線，歡迎大家一起看紀錄片，還有機會抽中機票大獎。

新聞局表示，昨晚舉辦星空放映活動，與大家一同觀賞《神人之家》，導演盧盈良映後座談表示，這部作品的重點在於「人」，「神」究竟存不存在，無從得知，家人始終都在那裡，只是你願不願意靠近，很慶幸能為自己的家庭留下影像，幫助了哥哥，也讓自己解開對家人曾經的怨懟。

新聞局表示，下一場星空放映會將在9月2日於台中文化創意園區願景廣場舉行，放映李建成導演《再會啦白宮》。

新聞局表示，昨晚在放映會現場公布市府舉辦「新北天際影展」第2波「HIGH玩濾鏡」活動上線，即日起至9月30日，新北天際影展活動期間於臉書（Facebook）限時動態使用「Flyhigher2」濾鏡自拍分享並留言，就有機會獲得天際好禮，最大獎是長榮航空機票。

機票 家人

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