2023台灣設計展「Ｏ起來」 10月6日起新北鶯歌登場

「2023台灣設計展」10月6日至10月22日在新北市鶯歌區登場，17天展期以「Ｏ起來」為主題，由知名團隊「叁式UltraCombos」操刀主視覺，希望以新北眾人之聲打造城市混音共鳴。

新北市政府文化局今天發布新聞稿說，今年台灣設計展首度於新北市展出，並以鶯歌區為主展區，包括新北市美術館、陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、同慶里市民活動中心為主要展場，展覽主題為「Ｏ起來」（音：圈起來），概念從人出發，以「Ｏ」作為城市核心意象。「Ｏ」蘊含著「環」的概念，是形容詞，也是動詞。

新北文化局說，「Ｏ」是新北環狀的城市樣貌、是串聯城市各個節點的環型高架道路，也是廠房中不斷輪轉的軸心。透過山河、民俗、族群、產業、藝術、生活、城市治理到社會設計等議題，開展出新北不同型態與意涵的「Ｏ」。

新北文化局表示，主視覺由知名團隊「叁式Ultra Combos」操刀，藝術總監何庭安與設計團隊思考，如果新北代表眾人之城，將不會只有一種面貌或聲音，而是以眾人之聲混音而成的混音帶（MIXTAPE）。為了呈現新北這張混音專輯並呼應主題，視覺採用大量圓圈構成基調，細膩以大量文字呈現新北自然生態、人文風貌、百工百業，是以眾人之聲構成交響樂章。

色彩規劃則以新北5條美學廊帶代表色所組成，包括鶯歌陶器的紅、藍天海岸的藍、黃金山城的黃、綠色山林的綠與城市探索的灰，以無單一的代表色、無畫面中心的構圖，呈現新北沒有限制、多元共融城市特色。

新北市文化局表示，繼4月美術館園區開放後、現正舉辦的新北城市藝術節、以及10月將登場的台灣設計展，希望透過設計能量呈現新北市以文化治理思維，發展新北城市美學及城市建設，成為未來城市典範。