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水快來了！天坑108戶停水 北水處架臨時管晚8時恢復供水
台北市南京西路、貴德街口8日深夜馬路出現天坑，市府原以為回填就可開放通行，但今天清晨發現，深層損壞汙水管線不斷洩漏，造成路基地盤下陷，南京西路（西寧北路至環河北路）雙向封閉。市府也通知北水處已緊急關閉制水閥止漏，周遭108戶將暫停供水。
北水處今天傍晚也表示，儘管南京西路311號前路面下陷事件，北水處管線受影響而脫接，周邊用戶共108戶於今日上午暫時停止供水；但為維護用戶用水權益，北水處趕工在受影響區域架設臨時管線，將於晚間8時恢復供水。
北水處表示，今早設置於南京西路301及462號旁的2處臨時供水站，目前仍將持續供應現場民眾及搶修單位使用。用戶若有任何用水問題，請洽24小時客服專線（02）8733-5678或官網[連結]查詢相關資訊。
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