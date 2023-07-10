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北市南京西路天坑修補 自來水今搶通、大稻埕煙火照放

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
新工處、衛工處凌晨進入天坑現場搶災，修補管線與路基。記者鍾維軒／攝影
新工處、衛工處凌晨進入天坑現場搶災，修補管線與路基。記者鍾維軒／攝影

北市大同區南京西路大天坑，昨天再度出現新的沉陷點，從原本2米長寬、1米深，擴大至30米長、14米寬、4米深。衛工處表示，自來水會在今天20時前搶通、新工處研判最慢14日道路就能通車，目前要強化地質。至於是否會影響每周三的大稻埕煙火？觀傳局說，活動正常進行，會持續關注天坑修復狀況。

北市新工處副總工程司陳炳麟受訪時表示，今天凌晨1點多發現第二處疑似漏水點，新工處與衛工處進場搶災，範圍約30米長、14米寬、4米深，在解決漏水問題後，從10時至17時進行灌漿作業，灌漿完畢要靜置24小時等混凝土硬化，明起布建衛工管、自來水管、瓦斯管、電信管等民生管線，然後在7米至10米處做地盤改良，加強路基強度，預估就14日可通車。

陳炳麟說明，路面塌陷要先瞭解原因，根本解決問題，現在研判有2個因素，其一是管線破洞造成塌陷、其二是河道潮汐漲退，因距離河道僅一牆之隔，造成地下水位升降，市府後續會檢討確認原因。

至於台北市其他地方有無類似地質？陳炳麟強調，北市路基維護良好，新工處每4天會針對1處行政區做全路段巡察，發現裂縫、坑洞、破損、掏空將立即改善，所以其他地方不會有類似情形。

北市衛工處副總工程司王文清指出，台北市衛工管線長度約2730公里，自2019年變列預算做例行巡檢，以大管線、年代久遠、有狀況的優先檢視，會先做主幹管、次幹管，最近開始做分管，因管線太多，只能分期、分類處理，今天破裂的是分管，確實在巡檢記錄中沒發現異狀。

王文清說，破裂的分管埋約8米深，研判是衛工管破裂後，地下水把土沙帶走，因鄰近淡水河，會隨潮汐使地下水位升降，管線無形中承受水壓，久而久之造成接頭鬆脫，或因地質鑽探把管線鑽破，沒向市府回報，土沙、地下水滲入導致管線破損。

新工處、衛工處凌晨進入天坑現場搶災，修補管線與路基。記者鍾維軒／攝影
新工處、衛工處凌晨進入天坑現場搶災，修補管線與路基。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長李四川赴南京西路天坑視察修補進度，民進黨籍議員陳怡君則是在現場待整日，瞭解施工狀況與協助居民。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長李四川赴南京西路天坑視察修補進度，民進黨籍議員陳怡君則是在現場待整日，瞭解施工狀況與協助居民。記者鍾維軒／攝影
新工處、衛工處凌晨進入天坑現場搶災，修補管線與路基。記者鍾維軒／攝影
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北市 地下水 天坑

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