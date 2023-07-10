汐止捷運開闢前拓寬 吉林、福德三路車道配置調整

汐止社后地區塞車問題難解，吉林街因為路不寬，再加上車流量很大，成了交通瓶頸，而捷運汐東線開闢前，新北市政府也將吉林街及福德三路拓寬納入，目前已經上網招標，所以，今(10)日新北市議員廖先翔召集相關單位人員現場會勘，針對拓寬後的車道配置調整，進行討論，希望讓車流更順暢。

新北市議員廖先翔表示，配合捷運汐東線的開闢，汐止的吉林街及福德三路也即將先進行拓寬，之前就有跟市府捷運局、交通局討論拓寬後的車道配置，原本規劃是因為南陽街要改道，改道後的南陽街口往南港方向，原則上往台北是兩個車道，回來汐止是一個車道，但是過了新南陽街以東，往台北或是回汐止都只有各一個車道，所以，就建議是不是可以將車道做調整，讓往台北市都維持兩車道，之前在議會質詢後，今天再邀請相關單位現場會勘，因為，這項拓寬工程已經上網招標了，預計8月8日決標，所以，要在這之前先跟廠商確認道路配置是如何進行，之後也會緊盯進度，讓吉林街跟福德三路在捷運施作前拓寬完成，至少對地區的交通改善有正面的幫助。

廖先翔指出，調整車道配置的前提就是捷運落墩墩柱的地方要先確定，建議墩柱往高速公路另一側方向偏移一些，讓往台北市方向都有兩個車道，紓解上班時間比較壅塞的車潮。另外，因為捷運是高架化，基於大家如果有去文湖線的話，可以發現有一個先天的缺點就是最內側車道幾乎都被做為左轉車道，因為，沒有空間當避車彎，因為都被墩柱佔據了，所以，也特別請交通局、捷運局在規劃落墩的地方也必須要特別注意，在接近南陽街要左轉的路段，將墩柱在工程可行性的範圍，離路口遠一點，讓路口橋下空間可以做為左轉避車道，讓車潮可以更順暢。