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平溪3校聯合美展邁入第11年 學子視角展家鄉之美

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
連續十一年舉辦的平溪三校聯合美展，展出水彩、繪畫、攝影、陶藝、版畫等約150件學生作品，讓各界都驚艷於學子對於家鄉觀察的敏銳及創造力。 圖／觀天下有線電視提供
連續十一年舉辦的平溪三校聯合美展，展出水彩、繪畫、攝影、陶藝、版畫等約150件學生作品，讓各界都驚艷於學子對於家鄉觀察的敏銳及創造力。 圖／觀天下有線電視提供

連續十一年舉辦的平溪三校聯合美展，已經是平溪學子和在地居民期待的一年一度的盛事，今(10)日舉行開幕儀式，各界都前來共襄盛舉，本次平溪美展以家鄉之美為主軸，特別展出水彩、繪畫、攝影、陶藝、版畫等約150件學生作品，讓各界都驚艷於學子對於家鄉觀察的敏銳及創造力。

平溪3校聯合美展是第11度推出，由平溪區公所與平溪國小、菁桐國小及十分國小合辦，在菁桐礦業生活館登場，展期自7月10日至9月8日止，本次平溪美展以家鄉之美為主軸，特別展出水彩、繪畫、攝影、陶藝、版畫等約150件學生作品。

聯合開幕式由菁桐國小帶來小提琴表演、平溪國小帶來「舞動鈴聲」扯鈴表演、十分國小帶來「十分罩你」舞蹈表演，優雅熟捻又不失童趣的精采演出，獲得在場賓客的滿堂彩，不少遊客也駐足欣賞給予熱烈的掌聲。

平溪區區長李天民說，平溪區平溪國小、菁桐國小及十分國小3校美展今年邁入第11年，已經成為在地居民每年重點期待且饒富意義的文化盛事，公所持續爭取文化藝術創作資源，支持偏鄉學子對藝術創作的熱情，鼓舞偏鄉藝文活動能夠更加蓬勃發展。

平溪 偏鄉 陶藝

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