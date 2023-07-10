金卓越社區選拔 雙溪中正社區展現活到老學到老精神

新北市雙溪區中正社區發展協會參加新北市金卓越社區選拔，今（10）日進行實地評選作業，現場評選委員審閱資料、聽簡報外，牡丹里中正社區更展現活到老學到老精神，各種手作工藝和書畫作品都讓人耳目一新。

為加強社區發展工作，鼓勵社區發展協會健全組織，推動社區福利服務，選拔服務績效良好或貢獻卓著之社區發展協會，新北市舉辦金卓越社區選拔，雙溪區推薦中正社區，並進入第二階段實地評選，今天進行評選，中正社區也拿出熱情與活力，展現社區的凝聚力。

雙溪地區人口老化，因此中正社區更著重於銀髮族的照顧，舉辦銀髮俱樂部、關懷據點，並推行銀髮共餐已數年，也開辦許多課程，培養長者的第二專長，例如書法，編織課程，還有歌唱課程，讓長者充滿自信並展現令人讚嘆的作品。

中正社區發展協會理事長連福田說，社區有志工的協助，讓許多活動都能順利推行，這次很高興代表雙溪參與金卓越社區選拔，今天除了有社區會務和財務等書面資料，更有長輩課程累積下來作品，都增強社區長者自我認同及自信，讓中正社區越來越凝聚，年紀雖長，但活動老學到老的心態讓長者心裡很富足。

雙溪區區長林銚傑說，雙溪中正社區不論是志工團隊或是老人福利推廣都做得有聲有色，這次特別推薦中正社區參加金卓越社區選拔，也順利進入第二階段評選，相信中正社區的各項活動，能爭取到今年的獎項。