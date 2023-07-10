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好巢圓夢計畫加入公益回饋 三芝兒少自己旅費自己賺

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區有一群孩子連續四年執行圓夢計畫，擺攤賣關東煮，當起外送小哥走進社區送餐關懷需要幫助的人，當一個懂得回饋社會的人。。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區有一群孩子連續四年執行圓夢計畫，擺攤賣關東煮，當起外送小哥走進社區送餐關懷需要幫助的人，當一個懂得回饋社會的人。。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區有一群孩子連續四年執行圓夢計畫，今年除了籌備旅費，孩子們還要取之於社會、用之於社會，每週五、六擺攤賣關東煮，每週二則是當起外送小哥走進社區送餐關懷需要幫助的人，三芝好巢社區兒少福利協會希望孩子在幫助自己籌備旅費之餘，更加也能手心向下，當一個懂得回饋社會的人。

好巢社區兒少福利協會社工督導林詩潔說，今年暑假再度開啟公益圓夢計畫，帶領兒少自行規劃計畫內容，並且一步步實踐，往年孩子們都會將在據點所學習到的技能應用在圓夢計畫當中，今年也不例外，在好巢據點外，自行設計攤位擺設，賣起關東煮，希望透過自己的力量籌備旅費，在暑假的尾聲要計畫與大家一起出去玩。

認真的翻煮鍋裡的關東煮，每當有鄉親來到攤位前，就很熱情的介紹關東煮的品項，就連計算價錢、收錢、找零都相當的謹慎，這些都是在據點中，老師們教導的課程，從手作的技能到電商技巧都有所應用。三芝好巢社工督導也在一旁協助孩子的圓夢計畫，今年是第四年的計畫，希望孩子能夠有更多不同的學習與成長。

好巢社區兒少福利協會社工督導林詩潔指出，連續四年的圓夢計畫，第一年教導孩子自我實踐、第二年要培養孩子們出社會與人的溝通能力、第三年則是加入家長作為圓夢計畫的後盾，而第四年加入了公益回饋，希望好巢能夠取之於社會、用之於孩子，而最後由孩子們回饋社會，在擺攤圓夢賺旅費之餘，也趁著平日每週二的時間，讓孩子們當起外送小哥，走入社區送餐，關懷獨老與有需要的人，希望孩子們透過今年的圓夢計畫，不僅僅是幫助自己籌備旅費，更加也能手心向下，當一個懂得回饋社會的人。

旅費 社工 外送

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