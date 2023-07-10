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三芝總統牌西瓜超甜登場 冠軍糖度高達15.3度

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區夏日西瓜行銷活動，西瓜王分別為林明忠以42.99台斤獲得重量組冠軍，以及林文德以15.3糖度獲得甜度組冠軍。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區夏日西瓜行銷活動，西瓜王分別為林明忠以42.99台斤獲得重量組冠軍，以及林文德以15.3糖度獲得甜度組冠軍。 圖／紅樹林有線電視提供

2023新北市三芝區夏日西瓜行銷活動上週六(8)日在三芝淺水灣芝蘭公園登場，邀集在地瓜農參加重量組與甜度組評鑑，裁判公開、公正地以科學化的儀器測量評鑑，得獎西瓜王分別為林明忠以42.99台斤獲得重量組冠軍，以及林文德以15.3糖度獲得甜度組冠軍。

另外，還有刺激精彩的限時西瓜大胃王比賽，當銅鑼響起，每位參賽者拚盡全力，大口開吃，參賽者神情專注，滿口鮮甜多汁的西瓜，在炎炎夏日，顯得特別清涼。炙熱的暑氣，讓現場民眾也躍躍欲試，三芝區公所特別開放民眾現場報名大胃王比賽，讓大家一起同樂互動；另外，也貼心地準備甜度媲美哈蜜瓜的競賽組西瓜讓民眾一邊看海，一邊享受清甜脆爽的優質西瓜。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，三芝西瓜的甜度與品質在全臺可說是首屈一指，但由於人口老化、栽種面積減少、氣候影響以及連作障礙等因素，因此產量一直無法突破，好在農民不斷在栽種技術與品種上改良創新，讓三芝西瓜品質更勝以往。農業局表示，今年風調雨順，農民大豐收，很高興活動成功圓滿，期盼明年農友再一起切磋栽培技術，讓三芝西瓜品質能更上一層樓。

三芝區區長賴小萍表示，這次在疫情過後舉辦睽違已久的西瓜評鑑比賽，主要是希望再度擦亮三芝「總統牌西瓜」的金字招牌。三芝地形依山傍海，沙質土壤所種出的西瓜品嚐起來口感清脆。三芝原生種苗、沒有經過嫁接的西瓜，引用陽明山清澈水源灌溉，加上帶有鹽分的海風吹拂，不僅提升水果的甜度，也讓三芝西瓜皮薄肉紅，鮮甜多汁。

此次的夏日西瓜行銷活動希望能宣傳本區金牌西瓜，增加市場競爭力及產地曝光，吸引消費者選購；另外，也邀集在地農友共襄盛舉，設攤展售新鮮農特產品。想品嚐當令「尚青」西瓜以及優質農產的民眾，可以洽三芝農會或至農會超市選購，也歡迎民眾前來三芝休閒旅遊，享受夏日海岸風光。

西瓜 農會

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