蔣、侯同台開世壯運籌備會 侯友宜：希望創造逾百億經濟收益

「2025世界壯年運動會」將在雙北舉辦，組織委員會今天召開第五次會議，由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同主持，蔣表示，9月開始會有一系列運動體驗及課程安排，讓民眾有機會參與世壯運。侯也說，距離賽會還有近2年時間準備，相信透過整合中央及地方量能，帶動觀光，創造超過100億元的總體經濟收益。

蔣萬安表示，2025雙北世界壯年運動會是一場展現台灣文化、觀光旅遊特色的國際運動賽會，雙北作為主辦城市，下半年將展開跨縣市的拜會，積極與各縣市政府溝通合作，共同為賽會的成功舉辦而努力。

蔣萬安說，今年9月也將展開一系列的世壯運暖身活動，透過各式運動體驗及運動訓練課程安排，提供國內民眾參與運動的機會，為參賽做準備，並邀請世界各地的壯年運動員，明年2月一起來報名世壯運。

侯友宜表示，賽會籌備至今已過了2年半，這段時間確定35個競賽種類、66處競賽場地、完成雙北相關業務局的人力編組，最重要的是在去年11月正式自國際壯年運動總會執行長手中接下IMGA會旗。

侯友宜說，距離賽會還有近2年的時間，透過整合中央及地方的行政資源與組織量能，相信2025年的壯年運動會，會讓國際友人體驗台灣最豐富多元的人文風景，用運動搭起國際友誼橋梁，帶動運動觀光、提升周邊經濟效益，創造超過新台幣100億元的總體經濟收益。

體育局說明，2025雙北世壯運除宣揚終身運動及全民運動價值理念外，結合雙北市落實SDGs的目標，針對賽會永續訂定四大方向，包含環境行動、健康福祉、社會倡議及產業經濟，將打造第一場具永續計畫的世界壯年運動會。