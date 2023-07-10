快訊

首波大規模專輔私校退場浪潮來襲 「木工名校」加派董事及監察人

換屋寫切結即可貸逾7成 房仲揭央行背後心態

下班記得帶傘！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣、侯同台開世壯運籌備會 侯友宜：希望創造逾百億經濟收益

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）今天以主任委員的名義，共同出席「雙北世界壯年運動會」第五次委員會議，侯表示，相信整合中央及地方量能，帶動觀光創造超過100億元的總體經濟收益。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）今天以主任委員的名義，共同出席「雙北世界壯年運動會」第五次委員會議，侯表示，相信整合中央及地方量能，帶動觀光創造超過100億元的總體經濟收益。記者胡經周／攝影

「2025世界壯年運動會」將在雙北舉辦，組織委員會今天召開第五次會議，由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同主持，蔣表示，9月開始會有一系列運動體驗及課程安排，讓民眾有機會參與世壯運。侯也說，距離賽會還有近2年時間準備，相信透過整合中央及地方量能，帶動觀光，創造超過100億元的總體經濟收益。

蔣萬安表示，2025雙北世界壯年運動會是一場展現台灣文化、觀光旅遊特色的國際運動賽會，雙北作為主辦城市，下半年將展開跨縣市的拜會，積極與各縣市政府溝通合作，共同為賽會的成功舉辦而努力。

蔣萬安說，今年9月也將展開一系列的世壯運暖身活動，透過各式運動體驗及運動訓練課程安排，提供國內民眾參與運動的機會，為參賽做準備，並邀請世界各地的壯年運動員，明年2月一起來報名世壯運。

侯友宜表示，賽會籌備至今已過了2年半，這段時間確定35個競賽種類、66處競賽場地、完成雙北相關業務局的人力編組，最重要的是在去年11月正式自國際壯年運動總會執行長手中接下IMGA會旗。

侯友宜說，距離賽會還有近2年的時間，透過整合中央及地方的行政資源與組織量能，相信2025年的壯年運動會，會讓國際友人體驗台灣最豐富多元的人文風景，用運動搭起國際友誼橋梁，帶動運動觀光、提升周邊經濟效益，創造超過新台幣100億元的總體經濟收益。

體育局說明，2025雙北世壯運除宣揚終身運動及全民運動價值理念外，結合雙北市落實SDGs的目標，針對賽會永續訂定四大方向，包含環境行動、健康福祉、社會倡議及產業經濟，將打造第一場具永續計畫的世界壯年運動會。

運動

延伸閱讀

傳挺郭派午餐會談「換侯」破局 沈智慧澄清仍嘆：侯友宜民調低是事實

太晚向韓國瑜道歉？侯友宜：約3次沒辦法見到面

國民黨民代全台串連公車廣告 挺侯友宜四大主張

影／殺警服外役監 侯友宜批執政黨「擺爛」

相關新聞

北市南京西天坑元凶出爐 李四川：今進行地基改良 估3至4天

台北市南京西路近貴德街路面前天出現天坑塌陷，今天塌陷的狀況擴大，塌陷面積已經達長20米、寬15米、深1.5米，北市府目前...

淡水台二線尖峰時刻紅燈近4分鐘 學者：長周期不易塞車

全台炎夏酷暑停等紅燈，是機車騎士來說度秒如年，而新北市有5處號誌周期在尖峰時段長達270秒，皆集中在淡水區台二線周邊路段...

蔣、侯同台開世壯運籌備會 侯友宜：希望創造逾百億經濟收益

「2025世界壯年運動會」將在雙北舉辦，組織委員會今天召開第五次會議，由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同主持，蔣表示，...

影／北市南京西路天坑擴大近民宅 技師安全鑑定出爐要拚本周通車

台北市大同區南京西路大天坑，昨天再度出現新的沉陷點，塌陷持續擴大，從原本2米寬、1米深，擴大至長20米，寬15米、深2....

國定古蹟玩密室逃脫 淡水古蹟博物館創全國先例開放報名

新北市立淡水古蹟博物館說，在國定古蹟滬尾礮台推出軍事主題的「臨危－密室逃脫」遊戲，玩家不僅可在兵房內解謎，還能一探礮台秘...

影／台北市南京西路天坑持續灌漿 進行地基改良估3至4天

台北市南京西路、貴德街口路面出現塌陷，今天塌陷的狀況擴大，目前塌陷原因判斷為埋在更深層的汙水管破洞，台北市工務局等單位持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦