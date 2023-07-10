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天坑成因多為土砂流失 紮實工程與巡檢缺一不可

中央社／ 台北10日電

路面塌陷形成「天坑」，專家表示，是土砂因自來水爆管、擋土工程沒做好等因素流失，導致地層不穩定，除了從工程與設計面預防並定期巡檢，民眾的「體感」也可成為利器。

台北市土木技師公會理事長莊均緯告訴中央社記者，「天坑」常見原因包含自來水爆管、過度抽地下水導致路基塌陷、包泥等，原理都是土砂流失，如此一來地質自然就不穩定。

莊均緯以南京西路案為例，就是因污水管線破損，土砂跑進管子裡，旁邊的地質就會流失崩塌；或是開挖工程時擋土工程沒做好，讓土砂跑到開挖面，也會出現天坑。

而如果天坑原因跟水有關，如自來水爆管或有滲漏等，水會讓土砂更易流動或是堆積在路面等，就會產生坑洞；而之前信義區坑洞也是因地下連續壁灌漿時出現「包泥」，意即泥巴跑進混凝土裡，使本該為混凝土構造的連續壁出現一個較脆弱的點，水從此處滲入後，地表因而塌陷。

莊均緯說，要預防天坑，除了工程與管線設計要事先規劃並確實執行以外，也必須定期巡檢。

莊均緯特別指出，台灣地震多，可能民眾都習以為常，但還是要養成多留意自家與周遭的習慣，例如梁柱有無歪斜、地面是否出現原本沒有的裂縫等，不要因為「震完好像都沒怎樣」就掉以輕心。

另外，莊均緯說，體感也可用以觀察周邊地質是否穩定，例如走習慣路線時覺得高低或角度不太對、有哪邊「怪怪的」，可以找里長商量或是土木專家來評估，就有機會及早預防天坑問題。

天坑

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