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北市南京西路天坑擴大近民宅 技師安全鑑定出爐要拚本周通車

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北即時報導
北市土木技師公會已先就兩旁建築物做初步鑑定，目前沒有安全疑慮，因為要等現場沉陷狀況穩定，地面才能鋪瀝青混凝土，會力拚本周通車。記者林麗玉／攝影
北市土木技師公會已先就兩旁建築物做初步鑑定，目前沒有安全疑慮，因為要等現場沉陷狀況穩定，地面才能鋪瀝青混凝土，會力拚本周通車。記者林麗玉／攝影

北市大同區南京西路大天坑，昨天再度出現新的沉陷點，塌陷持續擴大，從原本2米寬、1米深，擴大至長20米，寬15米、深2.5米，北市工務局今天上午開始進行地質改良，北市土木技師公會表示，目前已經在周邊建物放置10個監測儀，目前監測都沒有安全疑慮，目前要等現場沉陷狀況穩定，才會鋪設瀝青混凝土，如果順利的話，拚本周通車。

技師公會表示，儘管這次塌陷的地點距離民宅近，不過周邊建築因地下室基樁打在地盤更下方，目前監測，建物安全結構沒有問題。

新工處表示，北市府已經將破洞的汙水管線分流，目前這段管線淨空廢管處理，因要做現場的全址地質改良，要等現場沉陷情形趨於穩定、安全無虞後，地面才會鋪設瀝青混凝土，會全力拼這周通車。

北市土木技師公會已先就兩旁建築物做初步鑑定，目前沒有安全疑慮，因為要等現場沉陷狀況穩定，地面才能鋪瀝青混凝土，會力拚本周通車。記者林麗玉／攝影
北市土木技師公會已先就兩旁建築物做初步鑑定，目前沒有安全疑慮，因為要等現場沉陷狀況穩定，地面才能鋪瀝青混凝土，會力拚本周通車。記者林麗玉／攝影

北市 瀝青 天坑

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