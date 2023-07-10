北市南京西路天坑擴大近民宅 技師安全鑑定出爐要拚本周通車

台北市大同區南京西路大天坑，昨天再度出現新的沉陷點，塌陷持續擴大，從原本2米寬、1米深，擴大至長20米，寬15米、深2.5米，北市工務局今天上午開始進行地質改良，北市土木技師公會表示，目前已經在周邊建物放置10個監測儀，目前監測都沒有安全疑慮，目前要等現場沉陷狀況穩定，才會鋪設瀝青混凝土，如果順利的話，拚本周通車。

技師公會表示，儘管這次塌陷的地點距離民宅近，不過周邊建築因地下室基樁打在地盤更下方，目前監測，建物安全結構沒有問題。