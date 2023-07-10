網購包材7月起禁用PVC 新北Ubox超前部署

網購興起，讓買賣更便捷，成交更為快速，大量一次性包裝材料，成為環境災難。環保署今年2月間公布「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，禁止使用含ＰＶＣ（聚氯乙烯）的網路包材，且需使用一定比例再生料，新規範今年7月上路。新北市環保局前年起和連鎖賣場合作，試辦使用新北Ubox，透過循環包配送，減少一次性包材，減少資源浪費、降低環境負擔，也減少業者成本，並省去消費者處理包材廢棄物困擾。

陳姓消費者說，網購是現代人的日常，成堆的紙箱等包材確實造成資源浪費，會支持能循環利用的材料。

新北市環保局說，因疫情讓宅經濟、電商崛起，一次性紙箱的使用量變大，經查新北市一年紙箱使用量達1400萬個，十分驚人，每使用1個一次性包材就可有1.2公斤碳排，前年起與家樂福、配客嘉合作試辦，以新北Ubox循環包配送網購商品，減少使用一次性包材。

新北Ubox循環包具防潑水功能且方便配送攜帶，背面印有「請記得將我歸還」字樣，提醒民眾取貨後歸還，後續業者也會將循環包消毒再包裝出貨，落實循環經濟。

另，環保局2014年起鼓勵民眾捐出家中閒置的購物袋，待環保局清潔整理後，會掛上reBAG標誌吊牌，再送到商店、量販賣場，提供民眾免費使用，2017年2月啟動reBAG袋袋「箱」傳計畫，開拓更多元的二手袋回收管道，且新增乾淨塑膠袋為回收項目，截至今年3月底回收站點達277處，讓30萬3899個reBAG二手袋流通到賣場循環再利用。