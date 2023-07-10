暑期青年打工 北市勞動局「青春專案」加強職場稽查

暑假期間，青年打工需求提升，為保障勞工權益，北市勞動局今舉辦「維護青年打工權益宣誓記者會」，提醒求職人防騙的「7不3要守則」，尤其青年因求職心切，往往更容易誤入求職陷阱，以海外打工、薪資揭示、就業隱私及求職防騙為出發點，加強青年求職的正確觀念。

求職防騙「7不3要守則」，包括不繳錢，不繳交任何不知用途或不合理的費用；不辦卡，不應求職公司要求而當場辦理信用卡；不購買，不購買公司任何的產品；不飲用，不飲用酒精類及他人提供之不明飲料、食物；證件不離身，證件及信用卡隨身攜帶；不隨意簽約，不隨意簽署任何文件、契約；不非法工作，不從事非法工作或於非法公司工作。

「3不」則是要告知，於面試時請朋友家人陪同或事先告知面試的地點；要確定，是否為合法經營公司；要存疑，應徵公司的徵才內容是否有不合常理的情形。如遇雇主廣告不實，可撥打求職台北市防騙專線1999轉分機7038。

近年假借求職徵才、行詐騙之實的案例層出不窮，尤其社群媒體已成為找工作的管道之一；勞動局舉例，面試時老闆要求先購買公司產品、公司收訓練費以為很合理、社群找工作傳證件就錄取和合約太冗長不仔細審視就簽約等，這些行為都可能是不法業者製造的求職陷阱。

另外，面試時，面試官將求職者生理、心理資訊等都問得一清二楚，這也是就業隱私被窺探的反面案例。勞動局推動青春專案計畫，除辦理「求職防騙及就業隱私校園巡迴宣導」，協助青年學子在踏入職場前，免於落入求職陷阱外，暑假期間將派員實際到事業單位進行勞動條件加強稽核，要求雇主落實配合勞動法令，打造友善職場環境。

副市長林奕華提到，過去不少青年被騙去海外從事詐騙，被當豬仔限制人身自由，甚至將不從命令者凌虐致死，因此海外打工要特別留意，要注意否為詐騙陷阱；而就業也有隱私，除了求職個資，其他不需要提供就不要提供，有些不肖業者可能會別有用途，一定要保護自己。雇主也要確實揭示薪資、寫清楚徵才資訊。