暑期青年打工 北市勞動局「青春專案」加強職場稽查
暑假期間，青年打工需求提升，為保障勞工權益，北市勞動局今舉辦「維護青年打工權益宣誓記者會」，提醒求職人防騙的「7不3要守則」，尤其青年因求職心切，往往更容易誤入求職陷阱，以海外打工、薪資揭示、就業隱私及求職防騙為出發點，加強青年求職的正確觀念。
求職防騙「7不3要守則」，包括不繳錢，不繳交任何不知用途或不合理的費用；不辦卡，不應求職公司要求而當場辦理信用卡；不購買，不購買公司任何的產品；不飲用，不飲用酒精類及他人提供之不明飲料、食物；證件不離身，證件及信用卡隨身攜帶；不隨意簽約，不隨意簽署任何文件、契約；不非法工作，不從事非法工作或於非法公司工作。
「3不」則是要告知，於面試時請朋友家人陪同或事先告知面試的地點；要確定，是否為合法經營公司；要存疑，應徵公司的徵才內容是否有不合常理的情形。如遇雇主廣告不實，可撥打求職台北市防騙專線1999轉分機7038。
近年假借求職徵才、行詐騙之實的案例層出不窮，尤其社群媒體已成為找工作的管道之一；勞動局舉例，面試時老闆要求先購買公司產品、公司收訓練費以為很合理、社群找工作傳證件就錄取和合約太冗長不仔細審視就簽約等，這些行為都可能是不法業者製造的求職陷阱。
另外，面試時，面試官將求職者生理、心理資訊等都問得一清二楚，這也是就業隱私被窺探的反面案例。勞動局推動青春專案計畫，除辦理「求職防騙及就業隱私校園巡迴宣導」，協助青年學子在踏入職場前，免於落入求職陷阱外，暑假期間將派員實際到事業單位進行勞動條件加強稽核，要求雇主落實配合勞動法令，打造友善職場環境。
副市長林奕華提到，過去不少青年被騙去海外從事詐騙，被當豬仔限制人身自由，甚至將不從命令者凌虐致死，因此海外打工要特別留意，要注意否為詐騙陷阱；而就業也有隱私，除了求職個資，其他不需要提供就不要提供，有些不肖業者可能會別有用途，一定要保護自己。雇主也要確實揭示薪資、寫清楚徵才資訊。
而勞動局也會在各大求才平台、社群媒體定期進行異常徵才廣告查察，避免事業單位刊登不實招募廣告，並在各大傳播媒體加強推廣求職防騙相關概念宣導，像是公車、捷運、電視廣播、網站等，藉由各種宣導及實際至事業單位稽核等方式提醒青年工作前應注意面試過程、謹慎思考內容、查證公司是否合法，以免受騙。
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