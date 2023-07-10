新北市公有建築 預計2030年達到碳中和

新北市政府今天舉辦「新北淨零 市在BIM行」研討會，新北市副市長朱惕之表示，新北市預計2030年由公有建築率先達到碳中和，逐步落實國家2050淨零碳的願景。

新北市政府今天舉辦「新北淨零 市在BIM行」研討會，

朱惕之致詞表示，新北市2026年全面揭露建築碳排發展目標，率先提出結合建築資訊模型碳排量評估技術。

他表示，根據新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書，包含第二行政中心等重要建設在內的建築能效管理，以及新北市推動淨零行動方案，預計2030年由公有建築率先達到碳中和，逐步落實國家2050淨零碳願景。

內政部營建署組長高文婷表示，建築資訊模型BIM技術，可配合內政部建研所將推動的低碳建築評估與認證制度（LEBR），達到營建減碳的發展方向。

工務局在會中說明碳排計算技術發展，利用新北市建置建築資訊模型BIM（Building informationmodeling）為核心，連結內政部建築研究所建築構建碳足跡資料庫，即可自動計算建築物總蘊含碳排量。

工務局長祝惠美表示，導入BIM預先評估建築物碳排量技術，可協助建築師在設計開始就能同步檢核設計方案碳排量，同時可配合內政部建研所將推動低碳建築評估與認證制度，達到營建減碳發展方向。