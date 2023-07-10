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帶6個以上直接換好禮 新北已累計回收1.5萬資收物

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市環保局今年上半年已辦4場「回收有禮 循環有你」活動，已累計回收逾1萬5千個資收物。圖／新北環保局提供
新北市環保局今年上半年已辦4場「回收有禮 循環有你」活動，已累計回收逾1萬5千個資收物。圖／新北環保局提供

為加強正確回收觀念，新北市環保局今年已辦4場「回收有禮 循環有你」活動，已累計回收逾1萬5千個資收物，明日上午10點至下午2點將在石碇區農會舉辦，民眾攜帶6個以上資收物，如農藥廢容器、玻璃瓶、寶特瓶、鐵鋁罐、紙杯及塑膠飲料杯等，可兌換限量好物。

由於農藥成分中含有毒物質，使用過的農藥空瓶若隨意丟棄或與其他塑膠容器混合回收，將會造成環境污染，因此活動針對「農藥廢容器及飲料玻璃瓶」額外加碼，民眾只要攜帶10個農藥廢容器或20個飲料玻璃瓶，除原兌換好禮之外，還有機會獲得1公斤有機質肥料。

環保局也提醒，使用完的農藥容器，應先以清水反覆沖洗3次避免農藥殘留，清洗液可倒入農藥噴灑器中再利用，而空瓶晾乾後應拴緊瓶蓋，並與其它資收物分開回收。

另外，環保局預計下半年再舉辦4場資源回收宣導活動，民眾若遇到不確定該如何丟棄的物品，可至環保局「回收物品易查通」網站(https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Page/16) 查詢，只要輸入物品名稱，即可得到正確的分類方式。

新北市環保局已辦4場「回收有禮 循環有你」活動。圖／新北環保局提供
新北市環保局已辦4場「回收有禮 循環有你」活動。圖／新北環保局提供

資源回收

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