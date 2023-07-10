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保障納稅權益 新北稅捐處納保官巡迴宣導開跑

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為保障民眾納稅權益，促進納保官服務的可近性，新北稅捐稽徵處辦理年度納保官巡迴宣導。圖／新北稅捐處提供
為保障民眾納稅權益，促進納保官服務的可近性，新北稅捐稽徵處辦理年度納保官巡迴宣導。圖／新北稅捐處提供

為保障民眾納稅權益，促進納保官服務的可近性，新北稅捐稽徵處辦理年度納保官巡迴宣導，納保官將從7月14日至9月1日前往所轄10個分處，提供走動式納保服務，方便民眾洽詢稅務方面疑義或問題。

稅捐處指出，納稅者權利保護法自2017年12月28日施行以來，除在官網建置納保專區宣導各項訊息外，更透過社群媒體、平面廣告及各類宣導活動推廣納稅權利保護，近年因應疫情更開辦視訊申請納保服務；為主動發掘民眾稅務服務需求、強化稽徵實務專業，納保官更開啟巡迴宣導模式。

因此，排定7月14日至9月1日前往所轄10個分處走動式納保服務，這次巡迴宣導主題，除重點提示有關租稅優惠稅率、減免的法令函示適用等常見爭議類型外，也輔以實際案例分析研討及問答方式互動，強化同仁對稅務案件認事用法之正確性及溝通協調技巧，以減少稅捐爭議。

此外，為保障民眾納稅權益，促進納保官服務的可近性，各場次在下午2時至3時30分宣導時段，提供現場即時服務，協助稅務案件之溝通協調、申訴陳情及行政救濟之諮詢服務供民眾利用。

稅捐處提醒，民眾可隨時至官網的納稅者權利保護專區（https://www.tax.ntpc.gov.tw/np-2316-1.html）查詢納保相關資訊；若有稅捐爭議問題，欲申請納保官提供協助時，除可臨櫃辦理申請外，也可至納稅者權利保護專區線上申請，或手機掃描聯繫納保官或透過「視訊e納保」申請納保官協助。

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