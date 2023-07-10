鴨母港溝大花紫薇盛開逾七成 夜間光雕體驗浪漫風情

時序入夏，新北蘆洲鴨母港溝「大花紫薇」報到，目前已盛開超過七成。新北水利局指出，大花紫薇象徵著幸運、福氣和優雅知性，有著浪漫寓意，民眾除日間可賞花，晚間也有光雕妝飾的河廊景色，日夜各有不同風情。

水利局指出，大花紫薇有「爆炸樹」、「洋紫薇」的別稱，性喜高溫與日照充足的環境，屬於落葉性大喬木，花期約6月至8月，目前已超過七成花朵綻放，在鴨母港溝右岸仰頭望去，紫花滿樹盛開，令人驚豔。此外，大花紫薇也象徵著幸運、福氣和優雅知性，有著對愛情執著的浪漫寓意。

水利局長宋德仁表示，鴨母港溝上、下游透過流況改善、增設抽水機組、水質淨化處理及污水下水道用戶接管，大幅度減少汙水來源，環境綠美化上，包含渠底的水生植物，及人行步道周邊種植的炮仗花、紫藤花、紫色馬纓丹等各類植栽，提升整體周邊景觀並建立優質水域環境。

宋德仁提到，近年為使鴨母港溝呈現白天與夜晚不同景致，巧妙運用光雕妝飾烘托出河廊景色，並於河廊上廣場設置活潑可愛的瓢蟲、毛毛蟲等裝置藝術作品，在夜晚點亮河廊。