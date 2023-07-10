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韓國2023年國際少年運動會落幕 新北拿下4金7銀7銅佳績

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
桌球項目中海山國中蕭惟之（左）獲單打銀牌、吳映萱（中）單打金牌、張浿珊（右）單打銅牌。圖／新北教育局提供
桌球項目中海山國中蕭惟之（左）獲單打銀牌、吳映萱（中）單打金牌、張浿珊（右）單打銅牌。圖／新北教育局提供

2023年國際少年運動會（International Children’s games, ICG），7月9日在韓國大邱閉幕。新北市代表隊參加田徑、游泳、跆拳道及桌球4種競賽，共獲得4金7銀7銅佳績，並在游泳項目囊括1金3銀5銅，其中參賽年紀最小的榮富國小林芷妍，第一次出國比賽便拿下100公尺仰式銅牌。

韓國大邱主辦2023年國際少年運動會，新北代表隊在游泳部分囊括1金3銀5銅，其中康橋高中國中部陳彥甯個人拿下1金1銀1銅，也與新泰國中吳瑞宇、游力睿及林柏樂在接力賽中奪得雙銀，成績亮眼。榮富國小林芷妍作為全隊年紀最小的選手，第一次出國比賽便拿下100公尺仰式銅牌。

在桌球部分，新北奪得1金1銀1銅。淡江高中國中部吳映萱獲女子單打金牌，同校的張浿珊奪下女子單打銅牌；海山高中國中部蕭惟之奪男子單打銀牌。教練秦筱鈞說，吳映萱從預賽到決賽都以3:0獲勝，毫無懸念地為新北市奪下金牌，希望她能向國際舞台邁進；獲得銀牌的蕭惟之是第一次參加國際賽，超常發揮從小組賽到決賽連贏五場，雖然在決賽惜敗，但他拼勁十足展現最佳狀態。

另外，跆拳道方面也獲得1銀1銅成績，教練林彥宏指出，正德國中江宜璇今年目標是9月亞洲青少年錦標賽，目前為調整期，這次賽事對上世界少年跆拳道錦標賽金牌得主，雖然挑戰失敗只得到銀牌，但是於賽事中蒐集情報與力抗強敵，為將來的比賽帶打下扎實基礎。

至於在田徑部分，教練陳隆明表示，混合接力4位選手卯足全力，最後可惜以0.01秒屈居亞軍，經過此戰，不僅沒讓選手們灰心喪志，反而更激起大家求勝的決心，於9日決賽中選手們憑著堅毅不拔的精神一口氣取得2金1銀的佳績。

參賽年紀最小的榮富國小林芷妍（左）拿下100公尺仰式銅牌，康橋高中國中部陳彥甯（右）個人拿下1金1銀1銅好成績。圖／新北教育局提供
參賽年紀最小的榮富國小林芷妍（左）拿下100公尺仰式銅牌，康橋高中國中部陳彥甯（右）個人拿下1金1銀1銅好成績。圖／新北教育局提供
中和國中王榮恩男子45公斤級銅牌。圖／新北教育局提供
中和國中王榮恩男子45公斤級銅牌。圖／新北教育局提供
田徑獲男女混合接力銀牌。圖／新北教育局提供
田徑獲男女混合接力銀牌。圖／新北教育局提供

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