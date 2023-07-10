橋墩街友汛期及高溫仍「穴居」 新北全面大巡視做關懷

新北境內不少橋梁，不少街友習慣到橋墩下居住，但梅雨季及汛期來臨，加上高溫特報，引發民眾憂心，會不會因豪大雨或高溫造成危險。新北社會局表示，都有在關懷，但有些已住慣就列管追蹤，因應近期高溫情況，上周全面清查；新北水利局及工務局也表示有定期巡視，避免人員或橋體發生危險。

社會局表示，過去確實有些街友，社會局也協助安置，有些仍不願離開的，大多在中山橋新莊端、重新橋、中興橋、忠孝橋等地，總計還有5至7名街友流動式返回，但大多集中於重新橋下，並放置個人物品。相關情況除社會局及街友外展服務中心持續關懷，同時通報水利局前往處理環境，重點區域還有三重區公所持續訪查。

社會局社會救助科長石玉麗指出，水利局會協助每天檢視，社會局也會協同志工每周巡查一次，因應近來天候高溫，也協同各區公所上周開始全面清查，看街友有無相關需求，並關懷送物資等。

水利局水養科長吳坤儒表示，選擇橋下的街友都在堤頂與橋下間，局內每天會有廠商巡視情況並作環境清潔，若環境太亂還是會貼公告示意；有新出現的非列管街友，也會通報社會局。高灘處隊長李俊儒說，高灘地每天都會巡邏，且環境較為開闊，近年比較沒有街友會前往，若發現會通報社會局，並要求將堆置雜物移除。