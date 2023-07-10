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橋墩街友汛期及高溫仍「穴居」 新北全面大巡視做關懷

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北境內不少橋梁有街友「穴居」，有少數不願接受安置，仍繼續住著，社會局定期關懷。圖／新北社會局提供
新北境內不少橋梁有街友「穴居」，有少數不願接受安置，仍繼續住著，社會局定期關懷。圖／新北社會局提供

新北境內不少橋梁，不少街友習慣到橋墩下居住，但梅雨季及汛期來臨，加上高溫特報，引發民眾憂心，會不會因豪大雨或高溫造成危險。新北社會局表示，都有在關懷，但有些已住慣就列管追蹤，因應近期高溫情況，上周全面清查；新北水利局及工務局也表示有定期巡視，避免人員或橋體發生危險。

社會局表示，過去確實有些街友，社會局也協助安置，有些仍不願離開的，大多在中山橋新莊端、重新橋、中興橋、忠孝橋等地，總計還有5至7名街友流動式返回，但大多集中於重新橋下，並放置個人物品。相關情況除社會局及街友外展服務中心持續關懷，同時通報水利局前往處理環境，重點區域還有三重區公所持續訪查。

社會局社會救助科長石玉麗指出，水利局會協助每天檢視，社會局也會協同志工每周巡查一次，因應近來天候高溫，也協同各區公所上周開始全面清查，看街友有無相關需求，並關懷送物資等。

水利局水養科長吳坤儒表示，選擇橋下的街友都在堤頂與橋下間，局內每天會有廠商巡視情況並作環境清潔，若環境太亂還是會貼公告示意；有新出現的非列管街友，也會通報社會局。高灘處隊長李俊儒說，高灘地每天都會巡邏，且環境較為開闊，近年比較沒有街友會前往，若發現會通報社會局，並要求將堆置雜物移除。

養工處橋隧科長黃柏升指出，原本就會針對轄內各處橋梁以一個月兩次的頻率巡查，近期較沒有發現異狀，若有發現街友會配合市府的機制通報社會局；也會注意現列管街友有沒有因為私人物品或者取暖明火影響橋體安全。另外，橋體的檢修人員通道口下方就是河道，具有一定危險性，這也都會去巡查封閉情況。

新北境內不少橋梁，不少街友習慣到堤頂之上、橋墩之下居住，新北社會局年初即勸離及關懷，已安置不少街友。圖／新北社會局提供
新北境內不少橋梁，不少街友習慣到堤頂之上、橋墩之下居住，新北社會局年初即勸離及關懷，已安置不少街友。圖／新北社會局提供
新北境內有不少橋梁，不少街友習慣到堤頂上、橋墩下居住，新北社會局年初即勸離及關懷，已安置不少街友。圖／新北社會局提供
新北境內有不少橋梁，不少街友習慣到堤頂上、橋墩下居住，新北社會局年初即勸離及關懷，已安置不少街友。圖／新北社會局提供
新北境內不少橋樑有街友「穴居」，有少數不願接受安置，仍繼續住著，社會局定期關懷。圖／新北社會局提供
新北境內不少橋樑有街友「穴居」，有少數不願接受安置，仍繼續住著，社會局定期關懷。圖／新北社會局提供

街友 高溫 水利局

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